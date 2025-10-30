Kako da palačinke budu savršeno vazdušaste: Nije do kisele vode ni do brašna, već do 1 neočekivanog sastojka

Prava tajna vazdušastih palačinki je u jednom sastojku koji već imate. Dodajte samo trunku sode bikarbone, ostaće meke i vazdušaste i kada se ohlade
Palačinke se brzo prave, a toliko brzo i nestaju, međutim ponekad se ipak desi da ostane po koji komad koji biste voleli da pojedete kasnije ili, recimo, ponesete na posao. I tu se javlja glavni „problem“ – kada se palačinke ohlade postaju žilave i bezukusne.
Zato vam donosimo nekoliko trikova pomoću kojih će biti vazdušaste, mekane i ukusne, jednako kao kada se ih tek ispekli.
Šta je tajna da ostanu mekane i sutradan?
Glavna tajna je u sodi bikarboni – samo mala količina će doprineti da i dan posle uživate u omiljenoj poslastici.
Razlog zašto se ohlade i postanu žilave je obično povezan sa kristalizacijom skroba i nedovoljnom vlažnošću, ali soda bikarbona (u kombinaciji sa vodom) menja teksturu testa i čini da ono ostane vazdušasto i fleksibilno.
Još jedan trik pomoću kog će palačinke i sutradan biti meke i sveže odnosi se na posudu u kojoj ćete ih čuvati, piše Novi.ba.
Recept: Korak po korak do savršenih palačinki
Sastojci:
- 1 jaje
- 200 ml mleka
- 250 ml vode
- 200 gr brašna
- prstohvat soli
- 1/4 kašičice sode bikarbone (ključni sastojak!)
- 2 kašike ulja
- Ulje za premazivanje tiganja
Priprema:
- Sve tečne sastojke sjedinite, pa dodajte brašno, so i sodu bikarbonu.
- Smesu dobro umutite tako da nema grudvica. Dodajte na kraju ulje, pa ponovo sve izmešajte.
- Tiganj za palačinke zagrejte na maksimalnoj temperaturi, a onda je smanjite malo (7 od 9 podeoka).
- Pecite palačinke, ređajte ih jednu na drugu, a sud na kome su gotove palačinke poklopite. Tako će duže ostati tople, a sutradan će biti jednako mekane i ukusne.
Palačinke filujte slatkim ili slanim nadevom po želji.
