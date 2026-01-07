Kako da pravilno začinite salatu od kupusa: Nije svejedno kojim redom ćete dodati ulje i sirće

Šta vi prvo stavljate u kupus salatu, ulje ili sirće? Evo kako da pravilno začinite salatu od kupusa. Redosled je veoma bitan.

Trik za najukusniju kupus salatu. Evo kako da je pravilno začinite salatu od kupusa, veoma je važno zbog ukusa.

Verujemo da o redosledu dodavanja sirćeta i ulja u kupus salatu nikada niste razmišljali. Ali i te kako ima veze.

Ako do sada niste pratili, zastanite i razmislite da li prvo dodate ulje ili sirće u kupus salatu. I da, redosled sve menja.

Ukoliko prvo ubacite jedno rizikujete da izgubite sve vitamine iz zdravog kupusa.

Barem tako kaže Nebojša Stamenović, poznatiji kao Neša Travka.

– Prvo ide ulje, naravno, jer će ono da zatvori tamo gde je seckan kupus da nam ne odu vitamini. Da smo prvo stavili sirće to onda ne bi valjalo – ispričao je on.

Inače, kupus je zdrava namirnica koja je mnogima omiljena baš kao salata. A Neša Travka i obična jela pretvara u magiju, pa je i ova njegova salata nešto posebno.

seckani kupus

žuti šećer

so

kurkuma

biber

senf

slačica

maslinovo ulje

sirće

I naravno kad začinite salatu od kupusa, sve se dobro gnječi rukom da pusti sokove.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com