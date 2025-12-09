Kako da prženo jaje ima najbolji ukus? Kuvari kažu da je jedna namirnica ključna

Puter ili ulje? Tri šefa kuhinje se slažu – uz samo jednu namirnicu dobićete prženo jaje sa hrskavim, zlatnim ivicama i bogatim ukusom.

Otkrijte tajnu kuvara: samo jedna namirnica čini prženo jaje najukusnijim na svetu. Recept za savršeno sočan doručak.

Kod prženih jaja ključ je u maloj količini masnoće. Upravo masnoća u tiganju sprečava da se jaje zalepi za površinu dok se zagreva. Međutim, vrsta masnoće kojom se jaje prži ne utiče samo na to da li će se zalepiti, već i na njegov ukus i izgled. I dok svako ima svoj omiljeni način prženja jaja, glavna dilema uvek glasi: da li ih treba pržiti na puteru ili ulju?

Za Express tri šefa kuhinje podelila su svoje mišljenje i sva trojica se slažu da je najbolji izbor puter.

Puter je ključ: Zašto ga profesionalci biraju

Džesika Randava, vlasnica i glavna kuvarica u restoranu The Forked Spoon, izjavila je: „Sastojak broj jedan koji unapređuje pržena jaja jeste masnoća na kojoj se pripremaju. Za mene je to kvalitetan slani puter. On daje bogat, orašast ukus i stvara hrskave, zlatne ivice. Blaga so u puteru dodatno ističe prirodan ukus jaja, a da ga ne nadjača“, prenosi Nova.rs.

S njom se slaže i Džoana Galager sa bloga Inspired Taste. Ona kaže: „Puter je moj izbor kada želim da pržena jaja budu posebno ukusna. Kada se otopi i zapeni u tiganju, jajima daje čipkaste, zlatne ivice, dok žumance ostaje bogato i tečno, savršeno za umakanje tosta.“

Dodala je i da masnoća pomaže da se jaja blago stegnu, a da se ne izgubi svilenkasto žumance, pa je rezultat jelo koje je „jednostavno, ukusno i neodoljivo“.

Kulinarska stručnjakinja Keti Berget, autorka bloga Beyond the Chicken Coop, takođe ističe da je „sastojak broj jedan za savršeno prženo jaje upravo puter, i to običan slani puter“. Prema njenim rečima: „Važno je da ukus jajeta dođe do izražaja, a puter dodaje savršen završni ton svakom prženom jajetu.“

Zamenite ulje puterom već danas! Isprobajte ove savete kuvara i uverite se da je ovo najukusnije prženo jaje koje ste ikada probali!

