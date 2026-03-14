Kako da pržite luk a da ne usmrdite kuću? Dodajte kašiku ovog i nestaće svi neprijatni mirisi, biće bolje zgusnut i lakši za probavu

Kako da pržite luk bez mirisa po kući? Glavni sastojak koji sprečava neprijatne mirise je soda bikarbona, dodajte samo jednu kašiku.

Zbog mirisa koji se oslobađa tokom dinstanja luka, priprema jela koja u sebi sadrže luk nije baš omiljena. Kako da pržite luk bez mirisa? Dodajte samo kašiku sode bikarbone. Glavni je saveznik u borbi protiv jakog mirisa luka.

Prilikom dinstanja dominiraće miris luka, koji će se uvući u celu kuću, kosu i garderobu.

Glavni krivac neprijatnih mirisa je oslobađanje sumpora iz luka, do kojeg dolazi prilikom termičke obrade. Ipak, postoji način pomoću kojeg se neprijatan miris može izbeći. Evo kako da pržite luk bez mirisa po kući.

Glavni saveznik u borbi protiv jakog mirisa luka jeste soda bikarbona.

Nakom seckanja crnog luka, potrebno je spustiti ga u tiganj sa zagrejanim uljem i jednog kafenom kašičicom sode bikarbone. Ukoliko se radi o većoj količini luka, više od pola kilograma, potrebno je dodati supenu kašiku sode. Luk dinstati kao i inače.

Još jedna dobra stvar jeste što će se luk zgusnuti, te će biti lakši za varenje. Takođe, moguće je izbeći upotrebu zaprške, jer će soda bikarbona lepo zgusnuti luk i postići isti efekat kao zaprška.

