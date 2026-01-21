Kako da riba bude savršeno pržena i hrskava, a da ne upije ni kap ulja: Za ovaj trik vam treba samo 1 sastojak

Zlatna korica bez kapi ulja! Otkrijte kako da riba bude savršeno pržena uz pomoć samo jednog jeftinog sastojka.

Evo kako da riba bude savršeno pržena – hrskava, sočna i lagana. Trik sa kukuruznim grizom je sve što vam treba.

Koliko puta ste poželeli da spremite ribu, ali ste se razočarali kada nije ispala kako treba? Umesto da bude savršeno pržena, riba je postala masna i teška. Hrskava korica koju ste zamišljali pretvorila se u komad koji se lepi i ostavlja trag ulja.

Ako se pitate kako da riba bude savršeno pržena, bez viška ulja, sa zlatnom koricom i sočnim mesom – ovaj trik će vam promeniti kuhinjsku rutinu.

Tajna savršene korice i ribe koja ne upija ulje

1. Osušite ribu pre prženja

Vlaga je najveći neprijatelj hrskave korice. Papirnim ubrusom dobro obrišite ribu – tako sprečavate da se ponaša kao sunđer i upija ulje.

2. Začinite i pripremite koricu

Posolite ribu i dodajte začine po ukusu. Lagano je uvaljajte u kukuruzni griz – tanki sloj stvara barijeru između mesa i ulja i daje hrskavost.

3. Zagrejte ulje na pravu temperaturu

Ulje mora biti oko 180°C. Ako je mlako, riba će upiti masnoću. Testirajte komadićem hleba – ako odmah počne da „šušti“, ulje je spremno.

4. Pržite strpljivo

Ribu spuštajte pažljivo u ulje. Ne okrećite je prerano – pustite da se sama odvoji od tiganja. Pržite dok ne dobije zlatno‑smeđu boju.

5. Ocedite višak ulja

Gotovu ribu stavite na papirni ubrus. Tako uklanjate poslednje kapljice masnoće i dobijate lagan obrok.

6. Poslužite odmah

Hrskava korica je najbolja dok je vruća. Dodajte krišku limuna ili laganu salatu za osvežavajući kontrast.

Pametni trikovi za savršeno prženje

Koristite kukuruzni griz umesto brašna za jaču hrskavost

Dodajte malo mineralne vode u brašno za laganu, pufnastu koricu

Probajte „air fryer“ – bez ulja, a sa hrskavim rezultatom

Za aromu, pomešajte začine direktno u brašno

Savršeno pržena riba uz par jednostavnih koraka postaje obrok koji je lagan, ukusan i zdraviji. Koristeći kukuruzni griz i pravu temperaturu ulja, zauvek ćete rešiti problem masne korice. Sledeći put kada budete pržili ribu, setite se ovog vodiča i podelite trik sa nekim kome će promeniti način na koji sprema ribu.

Isprobajte trik sa kukuruznim grizom i javite nam utiske!

