Kako da se kiseli kupus ne pokvari: 3 stvari su ključne, a biće i ukusniji ako dodate jedan sastojak

Ako se kiseli kupus pokvari, nema sarme! Obratite pažnju na ova 3 pravila – ovo je jedini način da sačuvate zimnicu do proleća!

Nema lepšeg mirisa od sarme koja krčka, a bez savršeno očuvanog kiselog kupusa to nije moguće.

Kada dođe zima, nema tog jela koje može da zameni dobar kiseli kupus! On je osnova naše kuhinje, bilo da ga spremamo za salatu ili, što je najvažnije, za savršenu sarmu. Ali, svi znamo koliko je frustrirajuće kada se trud oko kiseljenja na kraju pokaže uzaludnim jer se kupus pokvari, omekša ili izgubi boju.

Srećom, naše bake su znale tajne, a tri su ključne da bi vaša zimnica ostala savršena do proleća. Pre nego što pređemo na ta tri uslova, moramo da razrešimo i dilemu: kako ga učiniti još ukusnijim? Evo jednostavnih pravila za pripremu i čuvanje.

Kada kiselite kupus bitno je da izaberete pravu posudu. Najpogodnije su glinene, drvene ili staklene posude, a ne preporučuje se upotreba metalnih ili plastičnih jer mogu da oksidiraju. Posude u kojima ćete kiseliti kupus moraju da budu suve i čiste, pa ih pre upotrebe isperite toplom vodom, sodom bikarbonom i sirćetom. Dobro ih osušite i pazite da posude nemaju pukotine ili ogrebotine.

U očišćene posude poređajte kupus i prelijte rasolom tako da ga skroz pokrije. Pre nego što zatvorite posudu u kiseli kupus dodajte malo šećera (ili meda), jer će ovaj sastojak pomoći u očuvanju kiselosti i poboljšaće ukus kupusu.

Kako bi se kupus ukiselio i kako se ne bi pokvario bitno je da ga čuvate na dobrom mestu, a ova 3 uslova su posebno važna.

Temperatura

Optimalna temperatura za čuvanje kiselog kupusa je 0-5 stepeni Celzijusa. Na višim temperaturama kupus može da se previše ukiseli ili osuši. Na nižim temperaturama kupus može da se smrzne ili izgubi svojstva.

Osvetljenje

Kiseli kupus je bolje čuvati na tamnom mestu, jer svetlost može pokvariti njegovu boju i ukus. Ne čuvajte kupus na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora veštačke svetlosti.

Vlažnost

Kiselom kupusu je potrebna dovoljna količina vlage. Ne skladištite kupus na suvim ili provetrenim mestima. Takođe morate periodično da proveravate nivo slanog rastvora u posudama i dodajte ga ako je potrebno.

