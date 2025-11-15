Kako da se slavski kolač ne „rascveta“: Starinski recept za savršen hleb koji uvek uspeva

Slavski kolač po ovom receptu uvek će biti savršen. Krsna slava ne može da prođe bez glavnih obeležja – žita, vina i slavskog kolača

Slavski kolač pripremljen na ovaj način neće da se rascveta. Po ovom starinskom receptu uvek uspeva, a glavno obeležje slavske trpeze su žito, vino i kolač koji će domaćica umesiti.

Pravilo je da domaćica obavezno umesi slavski kolač sa osveštanom vodicom, kako bi, po predanju, zaštitnik doma uvek bio uz porodicu koja ga svetkuje.

Ali, mešenje slavskog kolača za mnoge, pogotovo za mlade domaćice predstavlja izazovan posao, jer ili ne naraste dovoljno, ili se rascveta, ili „izađe“ iz posude u kojoj je pečen.

Da vam se to ne bi dogodilo, važno je da prilikom pripreme slavskog kolača poštujete dva važna pravila – kolač mora da bude dobro umešen, a posudu u kojoj ćete ga peći morate da stavite u baš vrelu rernu.

Ukoliko nemate proveren recept za pripremu testa za slavski kolač, isprobajte ovaj tradicionalni koji uvek uspeva.

Sastojci:

kilogram brašna tip 500 za kolač i 250 grama brašna za ukrase

paketić svežeg kvasca

300 mililitara vode

2 supene kašike šećera

1 supena kašika soli

Priprema:

Zagrejte vodu da bude mlaka, pa joj dodajte šećer i izmrvljen kvasac, promešajte i ostavite da nadođe.

U veću šerpu ili vanglu sipajte brašno, pa dodajte vodu sa kvascem i šećerom i dobro umesite. Testo bi trebalo da bude srednje tvrdo.

Preko posude sa testom stavite krpu i ostavite testo da naraste.

Kad se količina testa udvostruči, opet ga premesite.

Preko posude sa testom opet stavite krpu i ostavite testo da raste još bar pola sata, pa ga premesite još jednom.

Uključite rernu na 250 stepeni.

Dno šerpe ili okrugle tepsije u kojoj ćete peći kolač obložite papirom za pečenje.

Testo podelite na tri dela.

Prvu trećinu testa spustite u šerpu ili dublju okruglu tepsiju obloženu papirom za pečenje. Od preostale dve trećine testa napravite četiri jufke, pa ih stavite preko prvog dela testa. Opet prekrijte krpom i ostavite da kolač naraste još pola sata.

Rerna mora da bude vrela kad u nju stavite šerpu ili okruglu tepsiju u kojoj ćete peći kolač.

Odmah po stavljanju posude u kojoj pečete kolač smanjite temperaturu na 120 stepeni.

Kolač bi trebalo da se peče oko sat vremena.

Dok se kolač peče, umesite testo za ukrase. Pomešajte 250 grama brašna, so i malo vode, i umesite tvrdo testo, pa ga rastanjite i modlama vadite ukrase – krst, pečate prosfornike, pletenicu, klas pšenice…

Pred kraj pečenja izvadite šerpu sa slavskim kolačem iz rerne, poređajte ukrase, premažite ih četkicom koju ste nakvasili vodom, pa vratite kolač u isključenu rernu još 10 do 15 minuta.

