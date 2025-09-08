Kako da spremite pasulj, a da vas ne nadima? Samo dodajte u vodu 1 tajni sastojak tokom kuvanja i zaboravite na gasove

Pasulj spada u „bogatije“ mahunarke, a iako je kaloričan sadrži mnoštvo hranljivih materija. U njemu su obilje proteina, ugljeni hidrati, masti, kalijum, gvožđe, fosfor, lecitin, vitamini B kompleksa…

Međutim, mnogi će zastati pre pripreme pasulja znajući da nadima pa uzrokuje eventualne neprijatnosti zbog stvaranja gasova u telu, ali i za to postoji nekoliko trikova.

Naime, pasulj će manje nadimati ukoliko pre kuvanja odstoji barem nekoliko sati u vodi. Prema triku iz bakine kuhinje, pasulj je dobro natopiti i dan ranije pa ga ostaviti u vodi preko noći.

Osim natapanja u vodi, kako pasulj ne bi nadimao, prilikom kuvanja u vodu stavite lovorov list, kim, majoran, majčinu dušicu ili đumbir čija svojstva sprečavaju kasniji nastanak gasova u telu.

Sastojci:

450 g pasulja (tetovac ili gradištanac)

2 glavice crnog luka

1 struk praziluka

2 lovorova lista

300 g suvog mesa (rebarca)

1 kašičica crvene mlevene paprika

1/2 kašičice mlevenog bibera

1 kašika biljnog začina

2 kašike brašna

30 ml ulja

po ukusu soli

Priprema:

Pasulj očistiti, oprati i potopiti ga u hladnu vodu uveče pre kuvanja. Ujutru staviti da se kuva, pustiti da provri, pa kuvati oko desetak minuta. Procediti prvu vodu, pa pasulj naliti toplom vodom. Iseckati sitnije 2 glavice crnog luka, pa dodati pasulju, kao i 2 lovorova lista.

Očistiti i naseći šargarepu, propržiti s lukom, pa dodati pasulju. Dodati suvo meso ili rebra. Kuvati oko sat i po do dva sata (u zavisnosti od vrste pasulja). Po potrebi dodati još vode, u zavisnosti koliko čorbast pasulj želite.

Kad je pasulj kuvan, napraviti zapršku. Zagrejati ulje u tiganju, dodati brašno, propržiti pazeći da ne zagori. Prohladiti, pa dodati mlevenu papriku. Dobro promešati i sipati u kuvani pasulj. Dodati biljni začin po ukus, biber i soli po ukusu. Kuvati još 5 minuta i isključiti.

