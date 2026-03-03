Kako da testo ne upije ni kap ulja tokom prženja: 2 proverena trika koja su koristile i naše bake

Prženo testo vam više neće biti masno i teško. Uz ova dva bakina trika svaka mekika ostaje suva, a meka kao duša. Probajte!

Prženo testo, kao što su uštipci ili mekike, čest su izbor domaćica za doručak. Ipak, ono s čim se često suočavaju i što ne znaju kako jednostavno da reše jeste višak masti ili ulja koje upiju ova peciva.

Međutim, postoje dva jednostavna trika koja će vam pomoći da vaše testo ne upije ni kap masti ili ulja.

Prašak za pecivo ili soda bikarbona

Jedan od načina za pripremanje idealnih uštipaka i mekika je upotreba sode bikarbone ili praška za pecivo, koje ćete prosejati zajedno sa brašnom. Na taj način testo neće upijati višak masnoće kod prženja u dubokom ulju.

Da uštipci i mekike ne bi bili masni, ulje u kome ćete ih pržiti trebalo bi da bude dobro zagrejano. Kada je ulje dovoljno zagrejano, ono u trenutku zatvara testo i ne dozvoljava mu da upije višak masnoće.

Rakija

Proveren način da testo koje pržite ne upije mnogo ulja ili masti jeste da dok mesite testo u njega dodate čašicu rakije. Kada umutite brašno, jaja, mleko i ostale sastojke koje koristite za pripremu, u sve to dodajte čašicu rakije. Uštipci neće pokupiti ni kap masnoće.

Ovo je stari trik koje su još naše bake koristile, ali danas je pomalo zaboravljen. Ne morate da brinete jer se ukus rakije uopšte neće osetiti, a poslužiće da testo ne bude previše masno.

Ukoliko ipak želite da dodate aromu testu, a u isto vreme iskoristite trik sa alkoholom, možete dodati istu meru ruma.

Bonus cake za savršeno prženo testo

Mnoge domaćice kažu da im testo postaje još savršenije kada u smesu dodaju samo malo mineralne vode pored praška ili sode. Kažu da testo bude mekše, vazdušasto, a masnoća praktično ne prodire.

Jedna baka je otkrila da, kad uštipke stavlja u ulje, prvo malo ohladi ulje nakon što provri, pa ih tek tada prži. Rezultat je testo koje je hrskavo spolja, a unutra savršeno mekano, bez masnog osećaja.

I naravno, mali dodatak rakije ili ruma uvek pravi razliku. Ukus se ne oseća, ali čini da prženo testo ostane “lagano” i da višak masnoće jednostavno ne ulazi unutra.

Uz ove jednostavne metode, prženo testo više ne mora biti masno ni teško.

Dve sitnice, prašak/soda i rakija, i svaki uštipak ili mekika su savršeni – hrskavi spolja, mekani unutra, baš onako kako su naše bake pravile!

