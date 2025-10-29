Kako da testo ostane mekano i sveže nekoliko dana? Samo dodajte u brašno 2 zaboravljena sastojka

Samo dodajte u brašno skrob ili griz, svako testo ostaće mekano i sveže i po nekoliko dana. Ovaj trik koriste profesionalni pekari.

Caka koju koriste pekari da bi testo danima ostalo mekano i sveže

Kiflice, perece, štapići i druge vrste testa sa kvascem često se stvrdnu posle jednog dana, posebno ako ih ostavite nepokrivene kad ih izvadite iz rerne.

Da vam se to ne bi dogodilo, primenite trik profesionalnih pekara.

Pre nego što počnu da mese testo, pekari u brašno dodaju malo kukuruznog skroba, odnosno gustina i malo običnog griza, onog koji se koristi u dečjoj ishrani.

Na kilogram brašna ide puna kašika kukuruznog skroba i ravna kašičica griza.

Skrob pomaže testu da bude lakše i prozračnije, a samim tim i mekše.

S druge strane, kad se mala količina griza pomeša sa običnim pšeničnim brašnom, oslobađa testo od viška vlage.

Još jedna tajna i testo postaje mekano kao oblak

Volite li testo koje je mekano kao oblak, lagano i vazdušasto? Sigurno ste primetili da nije svaki hleb ili pecivo takav.

Tajna savršenog, mekanog testa nije u skupim sastojcima, već u jednom jednostavnom triku koji najbolji pekari znaju i pažljivo čuvaju.

U čemu je ta tajna?

Sve se svodi na strpljenje i pravo vreme odmora testa. Kada testo lepo naraste i odmori se, postaje vazdušasto, mekano i sočno – baš onako kako svi volimo.

Kako da napravite testo mekano kao oblak?

Sastojci:

500 g brašna (tip 400 ili 500)

300 ml mlake vode (možete koristiti i mleko za bogatiji ukus)

1 kesica suvog kvasca (7 g)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

2 kašike ulja (maslinovo ili suncokretovo)

Priprema:

U posudi pomešajte mlaku vodu, šećer i kvasac, i ostavite da odstoji oko 10 minuta, dok se ne zapeni i kvasac „probudI“.

U veću posudu prosejte brašno i dodajte so. Napravite udubljenje u sredini i sipajte aktivirani kvasac i ulje.

Počnite da mesite testo, dodajući po potrebi još malo vode ili brašna, dok ne dobijete mekano, blago lepljivo testo koje se lako mesi.

Mesite testo rukama ili mikserom oko 8-10 minuta.

Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite ga na toplom mestu oko sat vremena, dok se ne udvostruči.

Nakon što testo naraste, pažljivo ga premestite na radnu površinu i nežno premesite.

Oblikujte testo po želji i ostavite ga još 15-20 minuta da odmori.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok lepo ne porumeni.

Saveti za savršeno testo

Strpljenje je najvažnije – nemojte preskakati vreme dizanja testa

Dodavanje malo mleka ili pavlake u testo može doprineti još mekšem i bogatijem ukusu

Testo treba biti blago lepljivo, nemojte dodavati previše brašna

Nakon pečenja, prekrijte pecivo čistom krpom da ostane sveže i mekano i narednih dana

Isprobajte ovaj recept i uverite se zašto najbolji pekari ovu malu tajnu nikada ne otkrivaju! Testo mekano kao oblak postaće vam omiljeni izbor za sve vrste domaćih peciva.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com