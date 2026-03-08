Kako da testo ostane meko i sveže nekoliko dana: Dva zaboravljena sastojka koje pekari uvek dodaju

Dva sastojka koja pekari dodaju u svako testo - i zbog kojih peciva ostaju meka i sveža danima. Većina domaćica ih ima u kuhinji.

Kiflice, perece, štapići i druge vrste testa sa kvascem često se stvrdnu već posle jednog dana – posebno ako ih ostavite nepokrivene nakon vađenja iz rerne. Da biste izbegli ovo i osigurali da vaša peciva ostanu meka i sveža danima, primenite trik koji profesionalni pekari odavno znaju.

Dva zaboravljena sastojka koja čine razliku

Pre nego što počnu da mese testo, iskusni pekari u brašno dodaju dva naizgled obična sastojka: kukuruzni skrob (gustin) i fini griz – onaj koji se koristi u dečjoj ishrani. Na kilogram brašna dovoljno je jedna puna kašika kukuruznog skroba i ravna kašičica griza.

Skrob čini testo lakšim, prozračnijim i mekšim, dok griz, pomešan sa pšeničnim brašnom, upija višak vlage. Upravo ta kombinacija omogućava da peciva ostanu meka i sveža danima, a ne samo sat-dva nakon pečenja.

Greške koje uništavaju mekoću testa

Čak i uz ove sastojke, loša tehnika može poništiti sve napore. Najčešća greška je predugo ili previše energično mešenje – ono pregreje testo i dovede do prekomernog razvoja glutena, zbog čega pecivo postaje žilavo umesto mekano. Testo treba da bude glatko i elastično, ali ne prenategnuto.

Jednako važna je i masnoća. Maslac ili maslinovo ulje oblažu niti glutena i sprečavaju njihovo isušivanje, čime direktno doprinose tome da testo ostane meko i sveže danima. Ne preskačite ovaj korak – masnoća je, zajedno sa gustinom i grizom, ključna za trajnu mekoću.

Pravilno čuvanje za dugotrajnu svežinu

Ni savršeno testo neće dugo ostati sveže ako ga pogrešno čuvate. Kada peciva ostavite nepokrivena, vlaga brzo ispari i stvrdnjavaju se.

Evo kako da ih pravilno sačuvate:

Dok su još topla, premažite ih tankim slojem maslaca – to zatvara površinu i zadržava vlagu.

Kada se potpuno ohlade, čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi ili platnenim vrećicama.

Važno: izbegavajte frižider. Niske temperature paradoksalno ubrzavaju starenje skroba i peciva se brže stvrdnu.

Mekoća i svežina koju postignete zahvaljujući gustinu i grizu najduže se održava na sobnoj temperaturi, zaštićena od vazduha.

Uz ove savete, vaša peciva će ostati meka i sveža danima – kao da su upravo izvađena iz rerne.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com