Kako da vam testo za picu bude kao ono iz najbolje picerije? Cake koje morate znati.

Kako da testo za picu bude bolje nego iz picerije? 90% ljudi pravi grešku za ovu jednu stvar

Ako želiš picu koja ima tanko, vazdušasto i elastično testo baš kao iz profesionalne peći, ali bez komplikovanih postupaka, ovaj recept je prava stvar.

Umesto gustog ili gumenog dna, dobićeš testo koje je mekano iznutra, sa savršenim zlatnim ivicama spolja — i to bez previše muke.

Tajna dobrog testa nije samo u sastojcima, nego i u načinu kako se oni kombinuju i kako se testo razvija. Dobro testo počinje sa rukama i mešenjejm, ali se završava sa rernom i pečenjem — sa pravom temperaturom i dovoljno vremena da se gluten lepo aktivira, prenosi citymagazine.rs.

Sastojci:

300 g brašna

180 ml tople vode

1 kašičica suvog kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

1 kašika maslinovog ulja

Priprema:

U manjoj posudi pomešaj toplu vodu sa suvim kvascem i kašičicom šećera, pa ostavi da odstoji 5–10 minuta dok se kvas aktivira i počne da peni.

U veću posudu prosej brašno i dodaj so. Sipaj aktivirani kvasac i maslinovo ulje u brašno i mešaj varjačom dok se ne formira testo.

Premesti testo na pobrašnjenu površinu i mesite 8–10 minuta dok ne postane glatko i elastično.

Oblikuj kuglu, premaži je sa malo ulja i pokrij krpom. Ostavite da naraste na toplom mestu oko sat vremena — trebalo bi da udvostruči volumen.

Nakon što naraste, razvuči testo rukama ili oklagijom u oblik koji želiš, dodaj omiljene sastojke i peci u zagrejanoj rerni na visokoj temperaturi dok testo ne porumeni i sir se ne rastopi.

Ovo testo je toliko univerzalno da možeš da ga koristiš i za fokaču, hlebni štap ili mini picete.

Sve zavisi od toga kako ga razvučeš i sa čime ga napuniš. Važan trik je da testo ne bude previše zbijeno — ostavi ga da lepo “odmori”, jer se od toga najviše menja struktura i ukus.

