Kako da ukiselite kupus za svega 12 sati? Da, moguće je – uz ova 4 sastojka i 2 posude!

Ukiseljeni kupus je neizostavan deo balkanske kuhinje. Njegov miris i ukus podsećaju na detinjstvo, porodična okupljanja i bogatu zimsku trpezu.

Osim što je osnova za sarme, podvarak ili razne čorbe, kiseli kupus je i prirodan izvor vitamina C i probiotika. Upravo zato, proces kiseljenja kupusa nije samo kulinarski, već i deo tradicije koji se prenosi generacijama.

Pri samoj pomisli na sarmu voda vam već ide na usta, a niste ni počeli da kiselite kupus?

Postoji brz način da kupus ukiselite, a sve što vam je potrebno su jeftini sastojci i malo strpljenja. Zapravo, svega 12 sati!

Sastojci:

1 veća glavica kupusa

3,5 dl belog vinskog sirćeta

3 dl vode

4 kašike soli

1 kriška hleba

Priprema kiselog kupusa

Iseći koren kupusa, a glavicu staviti u duboku posudu. U šupljinu gde je bio koren sipati 2 kašike soli. Hleb iskidati na komade i rasporediti oko glavice, a jedan deo staviti preko soli. Preliti vrelom vodom u koju je dodat ostatak soli.

Zaliti sirćetom, poklopiti tanjirom i ostaviti da tako odstoji 8 sati. Izvaditi kupus, sa njega ukloniti tragove izmrvljenog hleba i prebaciti u duboki lonac. Procediti tečnost, pa ponovo sipati preko kupusa i kuvati 10 minuta na srednje jakoj vatri, da tečnost proključa. Skloniti s vatre i ostaviti da se ohladi. Izvaditi iz lonca. Listovi će se lako odvajati i kupus je spreman za sarmu, piše Mondo.

