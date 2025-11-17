Kako da uštipci ne budu masni? Jednu stvar uradite pre prženja – biće hrskavi spolja i mekani iznutra

Jednostavan trik pre prženja osigurava da uštipci ne budu masni – dobićete hrskavu koricu spolja i mekano testo iznutra, bez viška ulja.

Koliko puta ti se desilo da napraviš uštipke, a oni upiju toliko ulja da postanu teški i masni? Umesto da budu hrskavi spolja i mekani iznutra, pretvore se u nešto što jedeš sa osećajem krivice. Ako želiš da uštipci ne budu masni, postoji jedan jednostavan trik koji menja sve: priprema testa i ulja pre samog prženja.

Ključni savet: zagrej ulje do prave temperature

Ako želiš da uštipci ne budu masni, najvažnije je da ulje bude dovoljno zagrejano pre nego što spustiš testo. Kada je ulje mlako, uštipci upijaju masnoću. Kada je ulje dobro zagrejano, spolja se odmah formira hrskava korica koja sprečava da se unutrašnjost natopi. Idealno je da testiraš komadić testa – ako odmah počne da cvrči i podigne se na površinu, ulje je spremno.

Praktični dodaci i male cake:

Papirni ubrus: Nakon prženja, uštipke obavezno stavi na kuhinjski papir da upije višak ulja.

Dodaj jogurt u testo: Jogurt daje mekoću i sprečava da uštipci budu suvi.

Manje komade: Ako praviš manje uštipke, brže se isprže i manje upijaju ulje.

Prženje u dubokom ulju: Plitko ulje često dovodi do toga da se testo duže prži i upija masnoću.

Najčešća pitanja o uštipcima:

Zašto uštipci upijaju toliko ulja?

– Najčešće zato što ulje nije dovoljno zagrejano ili je testo previše retko.

Kako da znam da je ulje spremno?

– Ubaci mali komadić testa – ako odmah cvrči i podigne se, ulje je dovoljno vruće.

Mogu li da pržim uštipke u maslinovom ulju?

– Maslinovo ulje nije idealno za duboko prženje jer ima nižu tačku dimljenja. Bolje je koristiti suncokretovo ili ulje sa neutralnim ukusom.

Kako da uštipci budu mekani iznutra?

– Dodaj jogurt ili kiselo mleko u testo i nemoj predugo pržiti.

Ako želiš da uštipci ne budu masni, ključ je u pripremi ulja i malim trikovima koji prave razliku. Kada ulje dostigne pravu temperaturu, uštipci postaju hrskavi spolja, a unutra ostaju mekani i lagani. Uz par praktičnih koraka, dobićeš rezultat koji će svi u kući voleti – ukusne uštipke bez osećaja težine.

