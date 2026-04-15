Kako da vam gibanica uvek uspe i ostane vazdušasta: Sjajnog trika sa 4 šolje malo ko bi se setio

Gibanica se više neće slepiti i postati gnjecava. Uz trik sa 4 šolje, svaka kora zadržava vazduh, a pita ostaje vazdušasta i sutradan.

Nema ništa gore nego kad se trudiš oko gibanice, a ona čim izađe iz rerne splasne i postane gnjecava. Svi koristimo slične sastojke, ali tajna da gibanica ostane vazdušasta nije u tome šta stavljate unutra, nego u jednoj prostoj caki koju retko ko koristi.

Umesto da je pustite da se slegne onako vrela, primenite ovaj stari trik sa šoljama koji rešava problem jednom zauvek.

Gde grešimo pri slaganju kora?

Klasičan način gužvanja celih kora često dovodi do toga da se one previše zalepe jedna za drugu. Kada se to desi, fil ostane zarobljen između slojeva i ne dozvoljava testu da naraste kako treba.

Da gibanica ostane vazdušasta, potrebno je da između kora ima dovoljno prostora za strujanje vrelog vazduha tokom pečenja. Zbog toga je sečenje kora na trake mnogo efikasnije od običnog gužvanja.

Sastojci za vazdušastu gibanicu

Za ovaj način pripreme potrebni su vam standardni sastojci, ali je bitno da koristite deblje kore koje mogu da izdrže težinu fila:

500 g debljih gotovih kora

500 g punomasnog belog sira

4 do 5 jaja

1 čaša jogurta

1 čaša kisele vode

Pola čaše ulja

1 prašak za pecivo

Priprema kora i nadeva

Postupak počinje tako što kore ne cepate, već ih urolate i isečete nožem na trake širine oko dva centimetra. Te trake rukama malo rastresite. U posebnoj posudi umutite jaja, pa dodajte izmrvljen sir, jogurt, kiselu vodu, ulje i prašak za pecivo.

Umesto da ređate red kora pa red fila, isečene trake ubacite direktno u činiju sa nadevom. Lagano promešajte da svaka traka upije smesu, a zatim sve izlijte u podmazanu tepsiju.

Ovakav raspored kora je prvi uslov da gibanica ostane vazdušasta, jer se trake u rerni ne slepljuju kao celi listovi.

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Gibanicu pecite dok ne dobije tamniju zlatnu boju i dok ne vidite da je dobro narasla. Važno je da se odozgo stvori čvrsta kora koja će držati strukturu pite kada je kasnije prevrnete.

Pečenje obično traje između 35 i 45 minuta, u zavisnosti od toga koliko vam je jaka rerna.

Trik sa 4 šolje da pita ne splasne

Ovo je ključni deo recepta koji osigurava da gibanica ostane vazdušasta.

Pripremite četiri iste šolje i postavite ih na sto. Čim izvadite vrelu tepsiju iz rerne, nemojte je ostavljati da stoji uspravno. Odmah je prevrnite naopačke tako da ivice tepsije stabilno stoje na četiri šolje.

Tepsija treba da stoji tako prevrnuta oko 20 minuta. Na ovaj način, dok se pita hladi, ona zapravo „visi“ naopačke.

Sila zemljine teže ne dozvoljava korama da padnu i slegnu se, već ih drži rastegnutim. Vazduh ostaje zarobljen između slojeva i pita zadržava svoju visinu.

Kada se gibanica dovoljno prohladi, vratite tepsiju u normalan položaj i isecite je na kocke. Primetićete da je unutrašnjost puna rupica, da je mekana i da se nije stisnula u gnjecavu masu.

Ovo je najjednostavniji način da dobijete rezultat kao iz najbolje pekare, bez ikakvih komplikovanih dodataka.

Prijatno!

