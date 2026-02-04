Kako da vam se sarma ne raspadne tokom kuvanja: 1 tajni sastojak je ključan i garantuje savršen ukus

Naše bake koristile su više trikova da se sarma ne raspadne tokom kuvanja. Najvažniji je bio priprema mesa i listova kiselog kupusa.

Primenite ovaj trik da se sarma ne raspadne u toku kuvanja. Moći ćete da se pohvalite savršenom domaćom specijalitetom.

Sarma je jedno od omiljenih jela na našim prostorima. ukusna je i kad je pravimo od kiselog kupusa tokom jeseni i zime. Ukusna je i ona od svežih listova kupusa, kakvu najčešće pravimo tokom leta. Recept za pripremu sarme ima svaka domaćica, ali se mnoge od njih suočavaju sa problemom da im se ovo gurmansko jelo raspadne tokom kuvanja.

Ukoliko i vi imate taj problem, evo nekoliko saveta koje su primenjivale naše bake a koje su mogle da se podiče savršeno ukusnom sarmom koja se pritom ne raspada ni prilikom kuvanja, ni na tanjiru.

Priprema listova za sarmu

Pre nego što krenete sa punjenjem listova, bitno je da ih pažljivo pripremite. Odmotajte ih, izdvojite listove kiselog kupusa i uklonite tvrde delove nožićem. Neke domaćice preporučuju da listove blanširate pre nego što počnete da zavijate sarmu. Tako ćete omekšati strukturu lista i olakšati proces uvijanja. Ipak, to nije nužno.

Priprema fila

Sledeći korak koji je važan u pripremi sarme je dinstanje luka. Naše bake su najčešće koristile tri vrste luka – crni luk, beli luk i praziluk koji ujedno jelu daje posebnu slast. Domaćice danas najčešće ne stavljaju praziluk u sarmu, verujući da će samo crni i beli luk biti dovoljni. Umesto praziluka stavljaju šargarepu. Prazliuk je mekše strukture dok je još u sirovom stanju, pa će se lepše sjediniti sa mlevenim mesom nego rendana dinstana šargarepa.

Naše bake su uvek vodile računa koje meso koriste za pripremu sarme. Odnos svinjetine i junetine trebalo je da bude 1:1. A uz ove dve vrste mesa u posudu za krčkanje sarme stavljale su preko uvijene sarme i suva rebarca, slaninicu ili domaće dimljene kobasice.

Meso bi spuštale u šerpu sa izdinstanim lukom i mešale na srednje jakoj vatri sve dok ne „pobeli“. Tad bi stavljale i začine – so, mleveni biber i vegetu. Kad se fil za sarmu prohladi dodavale bi sirovi pirinač i i jaje.

Na kilogram mlevenog mesa stavljale su jedno sveže jaje koje bi lepo povezalo sve ostale sastojke i pomoglo da se sarma ne raspadne na tanjiru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com