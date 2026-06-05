Genijalan trik sa viljuškom: Pohovano meso će upiti tri puta manje ulja, a korica će biti savršena!

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Saznajte kako ispržiti pohovano meso uz genijalan trik sa viljuškom koji garantuje savršeno hrskavu i laganu koricu!

Ako tražite način kako ispržiti pohovano meso da ne pliva u masnoći, ovaj jednostavan trik sa viljuškom rešiće vam muke zauvek.

Većina ljudi pravi grešku čim spusti meso u tiganj, pa se korica pretvori u teški sunđer za ulje.

Zaboravite na papirne ubruse kao jedino rešenje i isprobajte ovaj metod koji pravi tri puta tanju i hrskaviju koricu.

Zašto meso upija previše ulja?

Ako ulje nije dovoljno vrelo pre nego što spustite šniclu, panir masa se ponaša kao običan sunđer i u sekundi popije svu masnoću.

Umesto da se korica trenutno zatvori i postane hrskava, ona „pije“ ulje kao suva zemlja vodu.

Tada se meso bukvalno kuva u masti, pa umesto savršene zlatne boje dobijete tešku, gnjecavu hranu koju niko ne želi na tanjiru.

Trik sa viljuškom za profesionalnu koricu

Pre nego što panirate meso, uzmite običnu viljušku i lagano izbockajte površinu šnicle.

Ovaj potez stvara sitne kanale koji pomažu da se vlaga iz mesa ravnomerno rasporedi ispod korice.

Rezultat je savršeno hrskava korica koja ne zadržava masnoću, već ostaje lagana i vazdušasta.

SAVET: Pre prženja, u vrelo ulje dodajte jednu kašiku svinjske masti ili par kapi limunovog soka. To sprečava da se ulje „peni“ i drastično smanjuje upijanje masnoće u panir masu.

Kako ispržiti pohovano meso da korica bude idealna?

Meso spuštajte u tiganj tek kada ulje postigne pravu temperaturu od oko 170-180 stepeni.

Najbolji test je drška drvene varjače; ako oko nje odmah krenu mehurići, bacajte meso u tiganj bez oklevanja.

Ne pretrpavajte tiganj jer će temperatura naglo pasti, što je glavni razlog zašto meso postaje gnjecavo.

Koje ulje je najbolje za pohovanje mesa?

Za savršenu koricu koristite isključivo rafinisano suncokretovo ulje.

Izbegavajte hladno ceđena ulja jer ona imaju nisku tačku dimljenja i brzo zagorevaju.

Maslinovo ulje ostavite za salate, jer će na visokim temperaturama promeniti ukus mesa u gorkast.

Šta ako meso ipak ostane masno nakon prženja?

Ako ste zakasnili sa trikovima, nemojte ga samo ređati na gomilu na tanjiru.

Poređajte meso uspravno u obliku lepeze na papirnom ubrusu da se ocedi sa obe strane.

Ostavite ga tako tri minuta pre serviranja kako bi se suvišna masnoća izvukla iz korice.

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