Kako najbrže da ukiselite kupus u tegli: Već za 3 dana imaćete na stolu ukusni ribanac!

Kiseli kupus je savršena zimska salata, a iako se u marketima može pronaći u glavicama, ribanac, pa i samo listovi istog za sarmu, domaći je mnogo ukusniji.

Budući da mnogi ljudi danas nemaju mogućnost da prave velike količine odjednom, skladište burad i odlažu kupus u podrume, kišeljenje kupusa je moguće izvesti i u stanu, u manjim količinama.

Za ovakav poduhvat nisu vam potrebni specijalni sudovi, niti veštine, sve što vam treba su čiste tegle i malo dobre volje.

Za tri do četiri dana imaćete na stolu ukusni ribanac.

Potrebno je:

– 1 srednja glavica svežeg zelenog kupusa (do 1,5 kg)

– velika staklena tegla

– 1,5 kašika soli

– 1 kašika kima

– 1 veća tegla ili više manjih

– kamen za pritiskanje kupusa

Priprema

Teglu dobro operite deterdžentom i toplom vodom, isperite i osušite. Kupus očistite od spoljnih listova, tvrde unutrašnjosti pa ga izrendajte ili isecite na tanka rezanca.

Izrendani kupus stavite u veću činiju i pospite so. Kupus pritiskajte i mešajte rukama, kako bi doprla sa svih strana. Ovaj proces traje oko pet minuta.

Ukoliko želite, pospite i kim, pa ponovo sve izmešajte.

Kako tačno ide postupak

Kupus stavljajte u teglu postepeno, pa između svakog sipanja dobro pritisnite rukama, praktično ga zbijte i utisnite ka dnu.

Na vrh stavite čist, oprani kamen, koji će kupus sprečavati da ispliva kada se u tegli pojavi tečnost. Važno je da sve vreme fermentacije on bude potopljen.

Teglu prekrijte čistom krpom i stavite gumicu, kako krpa ne bi spala. Na ovaj način omogućavate protok vazduha i sprečavate upadanje prašine i insekata.

Pratite dalje korake

Na svakih nekoliko sati kamenom pritisnite kupus. Tegla treba da bude na tamnom i hladnom mestu, u prostoriji gde temperatura ne prelazi više 23 stepena. Budući da je ovo manja količina, kroz tri dana kupus bi trebalo da bude taman kiseo.

Posle tog vremena, uklonite teg i stavite poklopac na teglu, onda je prebacite u frižider. Dok se kupus kiseli, na vrhu ćete primetiti belu penu ili skramu, što je znak da ste uspeli.

Ovako ukišeljen kupus u frižideru može opstati minimum dva meseca, a po mirisu i ukusu ćete znati da je dobar za korišćenje.

Ribanac možete koristiti i kao salatu, ali i za pripremu jela, poput podvarka.

