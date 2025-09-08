Kako najbrže oljuštiti papriku: Trik zbog kojeg kožica sama spada za 10 sekundi!

Da li ste znali da postoji trik zbog kojeg kožica paprike sama spada za samo 10 sekundi? Ovaj jednostavan trik štedi vreme i energiju, a rezultat je savršeno oljuštena paprika bez muke.

Priprema paprike

Operite papriku i zarežite je na nekoliko mesta, posebno oko stabljike – to pomaže da toplota prodre ravnomerno i olakša odvajanje kožice.

Trik sa ključalom vodom

Potopite papriku u ključalu vodu na samo 10 sekundi. Zatim je odmah prebacite u ledenu vodu – termički šok će učiniti da kožica spontano popusti.

Oljuštite bez napora

Nakon 10 sekundi u ledenoj vodi, kožica se lako skida bez korišćenja noža ili grebanja. Paprika je spremna za punjenje, pečenje ili salatu.

Brza priprema, savršeni rezultati

Uz ovaj jednostavan trik, oljuštiti papriku nikada nije bilo lakše i brže. Podelite ovu metodu sa prijateljima i porodicom i pokažite im kako za samo 10 sekundi možete uštedeti vreme i dobiti savršeno pripremljenu papriku.

