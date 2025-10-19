Kako napraviti savršene fašir šnicle? Tajna je ovaj sastojak – uvek budu hrskave spolja, a sočne i bez masti iznutra (recept)

Otkrijte jednostavan trik koji će prosto transformisati vaše faširane šnicle u savršenu delikatesu!
Sa ovim receptom, vaše šnicle će biti sočne iznutra, a hrskave spolja, pružajući vam neodoljiv ukus i teksturu.
Ova tehnika dolazi iz Poljske, gde su kotleti sinonim za faširane šnicle pripremljene od svinjskog ili junećeg mesa. Poljski kotleti poznati su po svojoj mekoći i hrskavoj kori, što ih čini omiljenim jelom u mnogim domaćinstvima.
Da biste pripremili ove ukusne kotlete, treba vam mlevena junetina, zemička umočena u mleko, jaje, luk, beli luk, majoran, prezle, biljno ulje, so i biber.
Sastojci:
– 500 g mlevene junetine
– 130 ml punomasnog mleka
– 100 g prezli
– 1 zemička
– 1 jaje
– 1 luk
– 1-2 čena belog luka
– prstohvat majorana
– biljno ulje za pečenje
– so i biber po želji
Priprema:
Prvo, umočite zemičku u mleko dok ne omekša. Zatim dinstajte iseckani luk dok ne postane mekan i zlatne boje. U međuvremenu, pomešajte mlevenu junetinu sa lukom, belim lukom, jajetom, začinima i namočenom zemičkom. Dobijenu smesu oblikujte u šnicle i uvaljajte u prezle.
Pržite šnicle na zagrejanom ulju dok ne postanu hrskave i zlatno smeđe boje. Nakon samo nekoliko minuta prženja, vaše faširane šnicle su spremne za uživanje!
Ovaj jednostavan trik će vas oduševiti rezultatima – sočne i ukusne faširane šnicle koje će postati omiljeni obrok u vašoj kuhinji!
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com