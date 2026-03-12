Kako napraviti savršeno meso za pljeskavicu: Sočno je i puno dobrog ukusa

Otkrijte kako pripremiti meso za pljeskavicu da bude sočno, mekano i punog ukusa. Profesionalni trikovi za savršen domaći ručak ili roštilj.

Savršeno meso za pljeskavicu počinje od samog mesa za pljeskavicu.

Veoma je bitan izbor mesa i način pripreme, jer će od toga zavisiti da li će pljeskavica biti sočna i mekana ili suva i tvrda. Profesionalni kuvari i iskusni roštilj majstori savetuju kombinaciju više vrsta mesa – najčešće junetina i svinjetina u razmeri 70:30. Junetina daje pun ukus, dok mast iz svinjetine čini pljeskavicu sočnijom.

Sveže mleveno meso i dodaci

Meso treba da bude sveže i kvalitetno, a mleveno neposredno pre pripreme. Ako koristite već mleveno meso iz prodavnice, dobro ga promešajte i dodajte malo maslinovog ulja ili sitno iseckane svinjske masti. Za dodatni ukus mnogi dodaju so i biber, ali ostali začini se mogu koristiti u malim količinama – beli luk u prahu ili malo crvene paprike za lepšu aromu.

Meso za pljeskavicu – pravilno mešanje i oblikovanje pljeskavica

Važno je ne preterivati sa mešanjem mesa. Previše mešanja može razbiti strukturu i čini da pljeskavica postane kompaktna i tvrda. Kada oblikujete pljeskavice, neka budu nešto veće i tanje od standardnih. Tokom pečenja će se smanjiti i zadržati sočnost.

Pečenje i „odmor“ pljeskavica

Za pečenje, tiganj ili roštilj treba da budu dobro zagrejani. Pljeskavice se peku na srednje jakoj vatri po 3–4 minuta sa svake strane, bez stalnog pritiskanja, jer bi se tako inače izvukli sokovi. Nakon što skinete pljeskavicu sa vatre, ostavite je da „odmori“ minut-dva. Sve to pomaže da sokovi ostanu unutar mesa i pljeskavica bude maksimalno sočna.

Cake za savršen ukus

Uz ovakav pristup, vaše meso za pljeskavicu će biti savršeno sočno, aromatično i spremno da impresionira porodicu ili goste na roštilju.

Kombinacija pravog mesa, pažljivog mešanja, pravilnog pečenja i odmora nakon pripreme pravi ogromnu razliku između prosečne i savršene pljeskavice.

