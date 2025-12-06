Kako napraviti testo za picu bez kvasca? Jedan jeftini sastojak učiniće je hrskavijom i boljom

Ovo je odlična opcija za porodični ručak ili večeru. U testo za picu dodajte ovaj sastojak kora će biti hrskava i brže gotova.

Kvasac koji se stavi u testo za picu pomaže da se testo podigne i postane lagano i mekano.U ovom receptu kvasac ćete zameniti praškom za pecivo koji sigurno imate u svojoj kuhinji

Svi vole picu, a na nju možete staviti razne sastojke koje već imate u frižideru, bez potrebe za komplikacijama.

Ali čekanje da testo za picu naraste glavni je razlog zašto mnogi ljudi odustaju od ove ideje za obrok u poslednjem trenutku. Ovde je glavni krivac kvasac koji podstiče testo da naraste. Daje pici karakterističnu vazdušastu ivicu nakon pečenja.

U ovom receptu kvasac ćete zameniti jednim sastojkom koji sigurno imate u svojoj kuhinji.

Recept za testo za picu bez kvasca

Kvasac u mešavini testa za picu pomaže da se testo podigne i postane lagano i mekano. Kada se aktivira toplom vodom i šećerom, daje mu finu, prozračnu teksturu. Ne morate obavezno da koristite testo za picu samo za picu. Možete ga upotrebiti i za druge slatke i slane kreacije. Kvasac se koristi i za druge vrste testa, poput onih za hleb, peciva ili fokaču. U ovom receptu koristi se prašak za pecivo.

Ako koristite prašak za pecivo u testu za picu umesto kvasca, prednosti su što će kora biti gotova brže i hrskavija. Prašak za pecivo brzo reaguje, tako da ne morate da čekate da testo naraste, što vam može uštedeti vreme.

Takođe, testo sa praškom za pecivo može da bude nešto svetlije i manje gumeno, pa će kora biti tanja i hrskavija.

Ipak, imajte na umu da će to biti drugačije teksture od klasičnog testa sa kvascem. Ako volite tu žvakavu, elastičnu koru, ovo možda nije najbolja opcija za vas.

