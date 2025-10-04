Kako napraviti uštipke bez mleka i jaja? Budu mekani kao duša, ukusnije niste probali!

Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni

Za nešto više od pola sata, dobićete gomilu mekanih uštipaka, doručak ili večera za celu porodicu će biti spremna.

Uštipci su odličan izbor za večeru. Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni. A ako nešto ostane, mogu sutra da posluže kao užina. Ako postite, možete ih jesti sa džemom ili ajvarom. A ako ne postite, jedite ih sa sirom, pavlakom ili suhomesnatim proizvodima.

Sastojci:

350 g brašna

300 ml mlake vode

20 g svežeg kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

Priprema:

Razmutiti kvasac s mlakom vodom i šećerom pa odmah dodati so i postepeno dodavati brašno mešajući varjačom. Ostaviti da smesa nadođe 20 minuta. Kašiku umočiti u vodu, uzimati testo i stavljati u vrelo dublje ulje. Pržiti sa svih strana dok ne dobiju zlatnu boju.

Saveti:

Uštipci bez mleka i jaja mogu biti jednako ukusni i mekani, idealni za post, vegansku ishranu ili kada nemaš sve sastojke pri ruci.

Za zdraviju varijantu, možeš ih peći u rerni na 200°C oko 20 minuta.

možeš koristiti biljno mleko (sojino, ovseno, bademovo).

Odlični su uz humus, ajvar, salatu ili jogurt od biljnog mleka.

