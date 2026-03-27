Prevara na pijaci: Pogledajte koren mladog luka, on jedini ne laže da li je prskan

Saznajte kako odabrati mladi luk na pijaci. Jedan detalj na dnu pera otkriva da li je tretiran hemijom ili je prirodno gajen.

Mnogi od nas jedva čekaju prolećne plodove na tezgama, ali je ključno znati kako odabrati mladi luk koji nije tretiran prekomernom hemijom. Prema savetima iskusnih domaćica i starih baštovana, dovoljno je da pogledate dno pera jer ono otkriva pravu istinu o načinu uzgoja koju prodavci često prećutkuju.

Šta dno pera govori o načinu uzgoja

Kada razmišljate o tome kako odabrati mladi luk, prva stvar koju treba da uradite jeste da blago razmaknete pera pri samom dnu, tamo gde bela glavica prelazi u zeleni deo. Kod prirodno gajenog luka, ovaj prelaz je postepen, sa vidljivim tragovima zemlje ili blagim nepravilnostima u boji.

Ako primetite sitne bele tačkice ili naslage nalik puderu, to može biti jasan signal da je biljka tretirana pesticidima neposredno pre iznošenja na tezgu. Prirodni luk ima čvrsta, ali ne i kruta pera, dok onaj „hranjen“ hemijom često deluje neprirodno uspravno i krto.

Pijačni kod: Zašto baka nikada ne kupuje „najlepšu“ vezu

Stariji prodavci često kažu da je najlepše povrće zapravo ono koje ima po neku „feler“ tačku. Etnolozi koji su proučavali običaje srpske trpeze beleže da su naši stari uvek birali luk srednje veličine. Prevelike bele glavice u martu nisu prirodna pojava, već rezultat forsiranja azotnim đubrivima.

Ako ste u nedoumici kako odabrati mladi luk, potražite onaj koji ima tanka, elastična pera i koren koji još uvek miriše na vlažnu zemlju. Takav luk ne samo da je zdraviji, već ima onu karakterističnu ljutinu koja otvara apetit.

Najčešće greške pri kupovini ranog povrća

Mnogi prave grešku birajući vezice koje su prethodno oprane i stoje u vodi. Iako deluje sveže, takav mladi luk brzo gubi vitamine i može postati leglo bakterija ako stoji na suncu.

Nutricionisti ističu da je najbolje kupovati luk koji je još uvek blago „prljav“ od zemlje. Iskusni kuvari dodaju da je bitno obratiti pažnju i na miris – prirodni mladi luk ima oštar, specifičan miris čak i pre nego što ga zasečete, dok onaj tretiran hemijom često nema nikakvu aromu.

Kako pravilno oprati i sačuvati mladi luk kod kuće

Kada donesete namirnice sa pijace, postupak čišćenja je ključan za bezbednost vaše porodice. Poznato je pravilo da se povrće ne pere odmah ako ne planirate da ga koristite istog dana, jer vlaga ubrzava truljenje.

Čuvanje u frižideru: Zamotajte luk u blago navlažen papirni ubrus i stavite u kesu sa rupicama.

Pranje pre upotrebe: Potopite luk u hladnu vodu sa kašičicom sode bikarbone na deset minuta.

Uklanjanje prvog sloja: Bez obzira na to koliko luk deluje čisto, uvek skinite onaj prvi, spoljašnji sloj bele glavice.

Zadržite zelena pera: Ne bacajte vrhove, jer oni sadrže najviše vitamina C, ali samo ako ste sigurni u poreklo luka.

Kako prepoznati prirodan miris i teksturu

U prolećnom periodu, kada je organizam iscrpljen, kako odabrati mladi luk postaje pitanje zdravlja, a ne samo ukusa. Prava domaća sorta ima vlakna koja su sočna, a kada prelomite pero, ono treba da pusti malo prozirnog soka.

Ako je unutrašnjost suva ili drvenasta, to je znak da je luk predugo stajao ili je gajen u plastenicima pod prevelikom temperaturom. Tradicija nas uči da je najbolje kupovati od proverenih malih proizvođača čija tezga ne izgleda kao katalog, već kao prava bašta.

Savet za savršen vikend ručak

Bilo da ga jedete uz pečenje ili ga seckate u salatu sa sirom, mladi luk je kralj prolećne trpeze. Ipak, budite umereni – prevelika količina može nadražiti osetljiv želudac, pa se preporučuje kombinovanje sa hlebom od celog zrna ili barenim jajima kako bi se ublažila njegova prirodna oštrina.

Da li i vi prvo gledate u boju pera ili imate svoj skriveni trik za proveru svežine na pijaci?

Da li boja pera direktno ukazuje na količinu hemikalija?

Nije uvek presudna, ali previše tamna, gotovo plavičasto-zelena boja često je znak preteranog đubrenja. Prirodan mladi luk ima svetliju, „travnatu“ zelenu boju.

Koliko dugo mladi luk može da stoji u frižideru?

Uz pravilno čuvanje u vlažnom papiru, mladi luk ostaje svež do 5 dana, ali je najbolje konzumirati ga u prva dva dana nakon kupovine.

