Kako odrediti pravi odnos pirinča i vode? Ova metoda je nepogrešiva za savršeno kuvanje (video)

Mnogi se kunu da ova nepogrešiva metod zloba određuje najbolji odnos pirinča i vode prema kojoj ćete dobiti savršeno skuvan pirinač.

Kuvar otkrio kako konačno naučiti pravi odnos pirinča i vode. Ovu metodu koriste i azijske bake, kažu da je ovo nepogrešiva metoda za savršeno kuvani pirinač. Ako vaš pirinač često ispadne zrnast, verovatno ćete želeti da isprobate ovaj jednostavan metod kuvanja.

Endi Hernden, novozelandski kuvar s Michelinovom obukom, nedavno je podelio tehniku „zgloba“ koju su decenijama koristile „azijske bake“. „Metoda starog zgloba u pirinču.

Ako pitate azijske bake kako da odredite odnos pirinča i vode, one će verovatno koristiti ovaj metod“, objasnio je Endi u videu na svom popularnom Jutjub kanalu Endi Kuks.

„Prvi korak je da operete pirinač tri puta, dok vam voda ne bude skoro bistra. Zatim stavite dovoljno vode tamo gde dospe do prvog zgloba na prstu, tako da vrh prsta dodiruje vrh pirinča“, objasnio je Endi. Zatim možete staviti pirinač u kuvalo za pirinač ili šerpu. „Metoda zglobova“ za merenje vode prilikom kuvanja pirinča je tradicionalna tehnika koja se koristi u različitim kulturama, posebno u mnogim azijskim zemljama, prenosi Miror.

Zašto metoda zajedničkog merenja

Pomaže u održavanju doslednog odnosa vode i pirinča bez obzira na količinu pirinča koji se kuva. Kada stavite prst na pirinač i dodate vodu dok ne dođe do prvog zgloba, generalno dobijate pravu količinu vode da pravilno kuvate pirinač. To je zato što je visina od površine pirinča do prvog zgloba otprilike proporcionalna dubini pirinča ispod, održavajući uravnotežen odnos. Većina vrsta pirinča apsorbuje vodu i širi se približno istom brzinom.

Metoda zajedničkog merenja dodaje dovoljno vode da pirinač ima dovoljno vlage da apsorbuje i proširi se tokom kuvanja, što rezultuje dobro kuvanim pirinčem. Ljudi vole ovaj trik jer funkcioniše na različitim veličinama i oblicima šerpe, što ga čini praktičnim i univerzalnim pristupom za kuvare amatere. Možete probati bez obzira da li imate kuvalo za pirinač, tiganj ili glinenu posudu.

I čini se da se mnogi u to kunu!

Endijev Jutjub video je prikupio 2,3 miliona pregleda otkako je postavljen, i mnogi su ga smatrali korisnim. „Koristim ovu metodu godinama nakon što sam je naučio. Svaki put mi se čini da funkcioniše, ali nikada nisam razmišljao zašto funkcioniše. Hvala na sjajnom objašnjenju“, napisao je jedan korisnik.

„Danas sam naučio nešto novo. Hvala. Uvek sam se pitao kako. Sada znam“, napisao je drugi. „Zakon! Radim to godinama i bukvalno sam ga naučio od jedne babe iz Azije“, zaključio je treći.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com