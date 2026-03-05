Kako pohovati za vreme posta? Najbolja posna smesa za pohovanje ne upija ni kap ulja

Sigurno ste i vi u dilemi kako pohovati za vreme posta. Ova smesa ne upija ni malo ulja. Bez jaja i mleka sve je popularnija.

Verovatno ste za vreme posta često postavili pitanje: Kako pohovati ribu ili povrće? Najbolja posna smesa za pohovanje koja ne upija masnoću, a daje savršeno hrskav rezultat – idealna za ribu i povrće tokom posta.

Najbolja posna smesa za pohovanje rešava večitu dilemu u danima posta: kako da riba, tikvice ili plavi patlidžan budu jednako hrskavi i ukusni kao kad se uvaljaju u jaja, brašno i prezle. Uz dresing, pomfrit i sezonsku salatu, ovo jelo mnogima ostaje omiljeni ručak – čak i bez mesa, jaja i mlečnih proizvoda.

Nutricionisti i domaćice slažu se – uspešno posno pohovanje zahteva dobro izbalansiranu smesu: hrskavu, laganu i vezivu. Bez jaja i mleka, ova smesa sve je popularnija među onima koji poste, ali ne žele da se odreknu punog ukusa.

Kako pohovati za vreme posta – a da bude jednako ukusno?

U posnim danima (sreda i petak), kao i tokom velikih crkvenih postova, nije dozvoljeno konzumiranje mesa, jaja i mlečnih proizvoda. Tada se često javlja dilema: kako da pohujemo bareno povrće, a da ono bude jednako ukusno kao kad je uvaljano u jaja, brašno i prezle?

Istu smesu možete koristiti i za prženu ribu – samo prepolovite količinu kurkume i dodajte slatku alevu papriku.

Posna smesa za pohovanje – Sastojci:

150 g gustina

50 g kukuruznog brašna

kafena kašičica kurkume

pola kafene kašičice soli

pola kafene kašičice praška za pecivo

100 ml kisele vode

Priprema:

Pomešajte gustin, kukuruzno brašno, so, kurkumu i prašak za pecivo u jednu posudu, pa sve dobro sjedinite. U ovu smesu najpre uvaljajte sve bareno povrće koje želite da pohujete.

Ukoliko planirate da pržite ribu, stavite pola kafene kašičice kurkume i pola kafene kašičice aleve paprike u smesu od gustina, kukuruznog brašna i soli, pa u ovu smesu uvaljajte ribu.

Potom u ostatak smese sipajte kiselu vodu, dobro razmutite kašikom tako da nema grudvica i opet uvaljajte povrće, odnosno ribu u ovu smesu koja je po konzistenciji malo gušća od smese za palačinke.

U danima posta, ukus ne mora da trpi. Najbolja posna smesa za pohovanje omogućava da riba i povrće budu hrskavi, mirisni i savršeno začinjeni. Uz par jednostavnih koraka, dobijate ručak koji ne odudara od omiljenog, već ga nadmašuje.

