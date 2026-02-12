Kako pravilno skuvati pirinač? Jedan korak je ključan da dobijete savršeno vazdušasta zrna

Kako pravilno skuvati pirinač? Možda izgleda kao jednostavan zadatak, ali ne može svako da dobije savršeno vazdušasta zrna.

Savršeno vazdušasta zrna, rastresit pirinač koji će oduševiti svakog. Smeđi ili beli pirinač, ili bilo koju vrstu koju više volite, je osnovna namirnica u mnogim jelima, pa je važno znati kako pravilno skuvati pirinač.

Kuvanje pirinča možda izgleda kao jednostavan zadatak, ali njegova pravilna priprema ima brojne prednosti koje mogu poboljšati kvalitet vašeg obroka i vaše kulinarske veštine.

Naučiti da kuvate pirinač je kao vožnja bicikla. Jednom kada znate kako da napravite vazdušasti, rastresiti i savršeni pirinač, možete lako da ponavljate proces iznova i iznova.

Kako pravilno skuvati pirinač?

Ako želite pahuljasta, odvojena zrna, onda bi trebalo da isperite pirinač pre kuvanja. To možete učiniti jednim od ova dva metoda. Ispiranje pomaže u uklanjanju viška skroba koji može uzrokovati da pirinač bude lepljiviji. Ako vam ne smeta da se pirinač više grudi, nemojte ispirati.

Sve vrste pirinča se mogu kuvati na sličan način, hidriranjem pojedinačnih zrna vodom ili drugom tečnošću, što se naziva metodom apsorpcije. Odnos pirinča i vode varira u zavisnosti od vrste pirinča.

Kuvanje pirinča na šporetu

Kada je pirinač pravilno kuvan, ima savršenu teksturu i ukus, što može uveliko poboljšati celokupno jelo. Pravilno kuvan pirinač treba da bude mekan, ali ne i prekuvan, a zrna treba da budu odvojena umesto lepljive mase.

Sastojci:

1¾ šolje vode, isperite po želji

1 šolja dugog ili srednjeg zrna belog pirinča

1 kašičica soli

Postupak:

Sipajte vodu (za svaku dodatnu šolju pirinča dodajte još 1¾ šolje vode) u veliku šerpu za sos sa poklopcem. Prokuvati i posoliti.

Polako dodajte pirinač u ključalu vodu i pazite da ključala voda ne prska iz šerpe. Promešajte jednom, ili tek toliko da se odvoji pirinač. Odvojite grudvice drvenom kašikom. Nemojte preterano mešati. Ovo može dovesti do toga da pirinač postane lepljiv.

Pokrijte šerpu i kuvajte. Uverite se da poklopac dobro stoji na loncu i smanjite toplotu na najnižu temperaturu. Pustite da se pirinač kuva oko 18 minuta, a zatim sklonite sa vatre i ostavite da se pirinač pari još pet minuta. Ne otvarajte posudu za sos i ne mešajte pirinač tokom kuvanja. Pre serviranja, nežno promešajte pirinač viljuškom da odvojite zrna.

Ako je pirinač gotov pre nego što ste spremni da ga poslužite, stavite presavijenu krpu za sudove preko šerpe, vratite poklopac i ostavite sa strane. Peškir će apsorbovati višak vlage i kondenzaciju, sprečavajući prekuvani i kašasti pirinač.

