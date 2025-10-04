Kako prepoznati kupus pun hemije? Obratite pažnju na ove 3 stvari!

Izgled, boja i miris odmah će vam otkriti kupus koji je prepun pesticida i hemikalija.

Sezona zimnice je počela, većina domaćica je već probala najbolji recept za kisele krastavčiće – još bolje od onih kupovnih, a mnoge već „merkaju“ mladi kupus kako bi ga za koju nedelju kiselile. Međutim, „rano“ povrće i voće nose sa sobom jedan zdravstveni rizik, a to je da sadrži poveću količinu nitrata.

Nitrati su hemijska jedinjenja koja se dodaju voću i povrću kako bi plod što pre sazreo. Problem je kada ova hemija prodre u namirnicu, tada postaje opasna po zdravlje. Kod mladog kupusa, nitrati se najviše nakupljaju u korenu i površinskim listovima, a najmanje u samoj sredini glavice.

Zato stručnjaci apeluju da nikako ne jedete koren, koji mnogi vole da grickaju kada „izdube“ glavicu pre nego je polože u bure i započnu kiseljenje. Ako kuvate sladak kupus, obavezno odbacite površinske listove, velika je mogućnost da sadrži nitrate.

Koja količina nitrata je opasna?

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, „bezbedan“ unos nitrata je 5 mg dnevno na kilogram telesne težine. Pa tako, za osobu koja je teška na primer 60 kg, neće biti problem ako unese 300 mg nitrata kroz hranu, što je otprilike oko 400 g svežeg kupusa (naravno, ako uklonite koren i površinske listove, količina nitrata po gramu kupusa se smanjuje). Međutim, stručnjaci napominju da nema razloga za brigu, jer nije svaka glavica kupusa „nakljukana hemijom“. Jednostavno treba biti obazriv sa plodovima koji su hranjeni organskim i mineralnim đubrivima kako bi brže rasli i bili veći.

Kako odabrati najbolji kupus?

Prilikom izbora kupusa morate obratiti pažnju na miris i izgled. Povrće bi trebalo da miriše baš tako – na kupus. Spoljni listovi povrća moraju da budu netaknuti, bez oštećenja, da budu karakterističnog oblika i boje (bela, zelena ili ljubičasta). Spoljno lišće ne bi trebalo da bude osušeno, a kod bele i ljubičaste sorte, ovo lišće bi trebalo i da se „sija“.

Kako prepoznati kupus tretiran pesticidima?

1. Izgled i boja

Prirodni kupus ima ravnomernu boju i mat teksturu.

Ako je glavica presvetla, ima neobičan sjaj ili mrlje, to može ukazivati na hemijski tretman.

2. Miris

Kupus treba da ima blagi, sveži miris.

Ako osetiš jak hemijski miris ili neprijatnu aromu, velika je verovatnoća da je tretiran pesticidima.

3. Listovi

Prirodni listovi su mekani, savitljivi, ali čvrsti.

Ako su previše tvrdi, hrskavi ili neprirodno čvrsti, moguće je da su uzgajani uz pomoć hemijskih aditiva.

4. Cena i poreklo

Kupus iz lokalne proizvodnje obično je manje tretiran.

Ako je izuzetno jeftin, to može biti signal da je uzgajan u masovnim uslovima uz upotrebu pesticida.

5. Sezona

Kupus van svoje prirodne sezone često dolazi iz kontrolisanih uslova uz hemijsku podršku.

Biraj sezonsko povrće — ono ima manje šanse da bude tretirano agresivno

Savet: Za dodatnu sigurnost, kupuj kupus od proverenih lokalnih proizvođača ili sa organskih pijaca, gde je manja verovatnoća da je tretiran štetnim supstancama.

