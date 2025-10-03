Kako pripremiti palačinke da ne budu gumene ili suve? Ključ je u ovoj kombinaciji!

Ovako palačinke nikad neće da budu gumene ili suve, ključ je u kombinaciji sastojaka i pravilnom odmoru testa.
Bilo da ih volite sa čokoladnim namazom, džemom, orasima ili samo posute šećerom, savršene palačinke moraju biti tanke, meke i elastične. Ako ponekad ne ispadnu kako želite – previše su debele, pucaju ili su previše gumene – ne brinite! Uz ovaj jednostavan trik će svaki put ispasti savršeno!
Ključ je u kombinaciji sastojaka i pravilnom odmoru testa. Dodavanje malo mineralne vode učiniće ih prozračnijima, dok će mešavina odmarati omogućiti da se brašno ravnomerno hidrira i da palačinke budu mekane i bez grudvica.
Sastojci za palačinke:
- 2 jaja
- 250 g običnog brašna
- 300 ml mleka
- 200 ml mineralne vode
- Prstohvat soli
- 1 kašika šećera
- 1 kašika ulja ili rastopljenog putera
- Malo ulja za tiganj
Priprema:
U velikoj činiji umutite jaja, pa dodajte mleko, so i šećer. Postepeno dodajte brašno uz stalno mešanje da ne bi došlo do grudvica.
Sipajte mineralnu vodu i lagano mešajte.
Na kraju dodati ulje ili puter i sve još jednom sjediniti.
Ostavite smešu da odstoji najmanje 20-30 minuta. Ovo je ključ za savršenu teksturu!
Zagrejte tiganj na srednjoj vatri i premažite ga kaplju ulja. Sipajte malu količinu testa i vrtite posudu da se ravnomerno rasporedi. Kada ivice počnu da boje i pojavljuju se mehurići, pažljivo okrenite palačinku i pecite još 20-30 sekundi.
Bonus trik: Ako želite ekstra mekane palačinke, u smesu dodajte kašiku pavlake – rezultat će vas oduševiti!
