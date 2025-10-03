Kako pripremiti palačinke da ne budu gumene ili suve? Ključ je u ovoj kombinaciji!

Ovako palačinke nikad neće da budu gumene ili suve, ključ je u kombinaciji sastojaka i pravilnom odmoru testa.

Bilo da ih volite sa čokoladnim namazom, džemom, orasima ili samo posute šećerom, savršene palačinke moraju biti tanke, meke i elastične. Ako ponekad ne ispadnu kako želite – previše su debele, pucaju ili su previše gumene – ne brinite! Uz ovaj jednostavan trik će svaki put ispasti savršeno!

Ključ je u kombinaciji sastojaka i pravilnom odmoru testa. Dodavanje malo mineralne vode učiniće ih prozračnijima, dok će mešavina odmarati omogućiti da se brašno ravnomerno hidrira i da palačinke budu mekane i bez grudvica.

Sastojci za palačinke:

2 jaja

250 g običnog brašna

300 ml mleka

200 ml mineralne vode

Prstohvat soli

1 kašika šećera

1 kašika ulja ili rastopljenog putera

Malo ulja za tiganj

Priprema:

U velikoj činiji umutite jaja, pa dodajte mleko, so i šećer. Postepeno dodajte brašno uz stalno mešanje da ne bi došlo do grudvica.

Sipajte mineralnu vodu i lagano mešajte.

Na kraju dodati ulje ili puter i sve još jednom sjediniti.

Ostavite smešu da odstoji najmanje 20-30 minuta. Ovo je ključ za savršenu teksturu!

Zagrejte tiganj na srednjoj vatri i premažite ga kaplju ulja. Sipajte malu količinu testa i vrtite posudu da se ravnomerno rasporedi. Kada ivice počnu da boje i pojavljuju se mehurići, pažljivo okrenite palačinku i pecite još 20-30 sekundi.

Bonus trik: Ako želite ekstra mekane palačinke, u smesu dodajte kašiku pavlake – rezultat će vas oduševiti!

