Postoji više razloga što se riba raspada toko prženja. Evo kako pržiti ribu da se ne raspadne i ne zalepi za tiganj. Ovi saveti pomažu.

Prženje ribe izgleda kao jednostavan zadatak. Međutim, čak i iskusni kuvari ponekad imaju problema da pripreme hrskavu i sočnu prženu ribu. Najčešći izazov je da se riba raspadne tokom prženja. Kako pržiti ribu da se ne lepi za tiganj i ne raspada tokom prženja?

Zašto se riba raspada tokom prženja?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih riba može da se raspadne dok se prži:

Višestruko zamrzavanje – riba koja je više puta bila zamrznuta često ima led na sebi, tupavu kožu i može biti deformisana. Takva riba je sklona raspadanju, a najbolje je izbegavati njenu kupovinu. Ako je ipak koristite, preporučuje se kuvanje u foliji ili seckanje ribe na manje komade.

Niska temperatura prženja – riba se raspada ako ulje nije dovoljno zagrejano pre stavljanja ribe u tiganj.

Prečesto okretanje – stalno pomeranje komada tokom prženja može dovesti do njihovog raspadanja.

Vrsta ribe – neke vrste, poput bakalara, prirodno se raspadaju tokom prženja, čak i kada su sveže ulovljene.

Priprema ribe za prženje

Pravilna priprema je ključ za uspešno prženje:

So i salamurom protiv raspadanja – posolite ribu i ostavite je 15–20 minuta. Da bi riba bila čvršća, možete je potopiti u slanu vodu (1 kašika soli na 1 litar vode) nekoliko sati, a zatim je isprati i spremiti po receptu.

Blago zamrznuti filet – domaćice savetuju da zamrznuta riba ne bude potpuno odmrznuta; led treba da se otopi, ali filet treba ostati lagano zamrznut. Ovo značajno smanjuje rizik od raspadanja.

Vruća voda za jesetru – pre prženja potopite ribu u vruću vodu oko 3 minuta, a zatim isperite hladnom.

Pohovanje – pohovanje sprečava lepljenje ribe za tiganj. Komade ribe možete uvaljati u brašno, prezle ili kombinaciju sa začinima. Da biste izbegli prosipanje, stavite brašno u kesu, ubacite komade ribe i protresite.

Prženje u testu – testo čuva sočnost ribe. Najjednostavnije testo pravite od 2 jaja i brašna po izboru (pšenično, ovseno ili pirinčano), uz dodatak soli i bibera. Smesa treba da bude gušća od pavlake.

Tehnika prženja

Kako pržiti ribu da korica bude hrskava. Za optimalne rezultate, važno je pratiti sledeće korake:

Zagrejte tiganj i ulje – ulje treba da bude dovoljno da riba bude do pola potopljena. Za dodatni ukus možete dodati malo putera. Ako želite hrskavu koricu, ne pokrivajte tiganj.

Prvo prženje – stavite komade ribe u vruće ulje i pržite 5–7 minuta na srednjoj vatri, bez okretanja.

Okretanje i dopunjavanje vremena – pažljivo okrenite ribu i pržite još 3–5 minuta. Ukupno vreme prženja varira od 3 do 10 minuta sa svake strane, zavisno od debljine fileta.

Pravilnim izborom ribe, odgovarajućom pripremom i pravilnom tehnikom prženja, svaka riba može postati sočna, hrskava i savršeno zlatna – bez raspadanja i frustracija u kuhinji.

(Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com