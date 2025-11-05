Kako se kuvaju jaja da ne popucaju? Naše bake znale su caku, uvek su dodavale 1 sastojak u vodu

Pazite da ne kuvate jaja koja tek izvađena iz frižidera. Hladna jaja, naime, vrlo lako pucaju pri kuvanju. Zato ih, pre nego što počnete da ih kuvate, izvadite iz frižidera i neka nekoliko sati budu na sobnoj temperaturi.
Kada ih stavljate u posudu za kuvanje, pazite da ih ne bude previše u posudi. Ukoliko se sudaraju prilikom kuvanja to isto može dovesti do pucanja. Neka među njima bude dovoljno razmaka. U posudu ih položite vrlo polako i nežno kako ne bi napukla prilikom udarca u dno posude.
Preko jaja koja ste stavili u posudu trebalo bi da prelijete hladnu vodu. Pazite da stavite barem 2 centimetra vode iznad jaja. Vodu sipajte polako.
Zatim u vodu dodajte pola kašičice sirćeta i vodu posolite. Sirće je posebno važno u sprečavanju nastajanja pukotina na ljusci jajeta. Umesto sirćeta možete da dodate i krišku limuna.
Upalite ringlu na srednju jačinu i čekajte da voda počne da vri, a onda još malo smanjite i kuvajte tako na tihoj vatri sve dok jaje nije gotovo.
Nažalost, garancije da baš ni jedno jaje nikada neće pući ne postoji. To dosta zavisi i od tipa jaja koja ste kupili. Međutim, ako se budete držali ovih metoda, šanse za uspeh drastično rastu.
