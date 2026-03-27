Kako se pravi najbolji mađarski gulaš – jedan korak svi preskaču i zato im uvek ispada loše.

Mađarski gulaš je jedno od onih jela koje na prvi pogled deluje jednostavno, ali razlika između prosečnog i savršenog gulaša krije se u sitnicama.

Mnogi ga prave godinama, a da nikada ne dobiju onaj dubok, bogat ukus kakav ima originalni gulaš iz Mađarske.

Najčešća greška? Preskakanje ključnog koraka u pripremi luka i paprike.

Sastojci za pravi mađarski gulaš:

700 g junetine (od plećke ili vrata)

2 velike glavice crnog luka

2 kašike svinjske masti (ili ulja)

1 puna kašika slatke mlevene paprike

1/2 kašičice ljute paprike (po želji)

2 čena belog luka

1 kašičica kima

1 paprika (sveža)

1 paradajz ili 1 kašika pirea

so i biber po ukusu

voda ili temeljac

Priprema – korak po korak

Na masti ili ulju i na lagano do umerenoj vatri prvo se dinsta sitno seckan crni luk. Ovo je deo gde većina greši – luk se ne sme samo propržiti, već mora da se polako dinsta dok ne postane potpuno mekan, gotovo kremast. To može trajati i 20 minuta.

Tek kada luk postane staklast i počne da se raspada, sklanja se šerpa sa vatre i dodaje mlevena paprika. Ovo je NAJVAŽNIJI korak – paprika se nikada ne sme dodavati na prejakoj vatri jer će pregoreti i dati gorak ukus.

Zatim se vraća na laganu vatru, dodaje se meso isečeno na kocke i kratko proprži da pusti sok.

Dodaju se beli luk, kim, paprika, paradajz i začini, pa se sve naliva vodom ili temeljcem toliko da prekrije meso.

Kuva se na laganoj vatri minimum 1,5 do 2 sata, dok meso ne postane potpuno mekano, a sos gust i pun ukusa.

I koja je tajna savršenog gulaša?

Ključne su dve stvari:

Dugo dinstanje luka – on daje prirodnu gustinu i slatkoću

Dodavanje paprike van direktne vatre – sprečava gorčinu

Ovo je korak koji mnogi preskoče ili ubrzaju, i upravo zato gulaš često ispadne bez ukusa ili blago gorak.

Ako niste znali…

Gulaš je još ukusniji sutradan, kada se svi ukusi sjedine. Poslužite ga uz domaći hleb, testeninu ili krompir.

Ako želite pravi, autentični mađarski gulaš – ne žurite. Strpljenje je ovde najvažniji sastojak.

Prijatno!

