Kako se pravi najukusnija zaprška? Do sada ste je pogrešno pravili, a jednostavno je!

Najukusnija zaprška pravi se veoma jednostavno. Sve iskusne domaćice će vam reči da je zaprška ono što svakom jelu da poseban ukus, ali mnogi greše u njenoj pripremi.

Mnoga jela su i dalje nezamisliva bez njih, jer doprinose da budu gušća, a sastojci u njima bolje povezani. Ipak, danas se zaprške sve manje upotrebljavaju ili se svode na najmanju moguću meru.

Zaprška se pravi od iste količine mekog ili polu mekog brašna i masnoće. Za bele čorbe ili umake koji zahtevaju svetlu zapršku, uzima se puter, margarin ili biljna mast, dok se za običnija jela sa rumenom zaprškom može uzeti ulje ili svinjska mast. Zaprška se u jelo obično stavlja kao poslednji dodatak; nakon nje se, eventualno, dodaju samo lakši začini.

Kako se sprema najukusnija zaprška?

Zagrejte u šerpi na šporetu određenu količinu masnoće i dodajte odmerenu količinu brašna. Kada brašno počne da se prži, zaprška počne da peni. Ako želite belu zapršku, nemojte dugo držati brašno na vatri.

Za obična jela, brašno se prži dok ne porumeni, a onda zapršku treba pažljivo razrediti pripremljenom hladnom tečnošću; da se ne bi napravile grudve, tečnost treba dolivati po malo, uz neprestano mešanje, sve dok se ne dobije glatka kaša koja se dalje razređuje do željene gustine.

Može se upotrebiti i vrela tečnost, ali se u tom slučaju zaprška mora još brže da se meša.

Zapršku treba kuvati najmanje 20 minuta, a za krem čorbe i umake čak i do pola sata, kako se ne bi osećao miris sirovog brašna.

Količina zaprške zavisi od vrste jela

– U bele krem čorbe na 1 litar tečnosti treba praviti zapršku od 50 grama masnoće i 50 grama brašna.

– U čorbe od povrća ili mesa – 40 grama masnoće i 40 grama brašna.

– U ređe čorbe od povrća ili ribe – 30 grama masnoće i 30 grama brašna.– u svetli umak na 5 dl tečnosti – 40 grama masnoće i 40 grama brašna.

– U običan umak – 30 grama masnoće i 30 grama brašna.

– Pasulj i ostala čorbasta jela od povrća – 40 grama masnoće i 40 grama brašna, uz dodatak malo mlevene paprike, ljute ili blage (po ukusu), kako bi se dobila lepa boja.

