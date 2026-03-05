Kako se pravilno kuva pirinač da ne bude gnjecav i lepljiv? Deluje lako, ali nije!

Kako se pravilno kuva pirinač? Iako deluje jednostavno, nekada je priprema savršenog pirinča pravi kulinarski zadatak.

Pirinač je hranjiva žitarica, idealna za priloge, ali i brza i ukusna glavna jela. Ali kako se pravilno kuva pirinač?

Iako deluje jednostavno, nekada je priprema savršenog pirinča pravi zadatak. Način pripreme zavisi od vrste pirinča, željene teksture, jela za koje se priprema.

Kuvari kažu da je tajna u tretiranju pirinča pre i nakon kuvanja. Na kakvoj vatri, u koliko vode i u kojoj šerpi je kuvati i šta s njom uraditi kada je skuvana glavni su elementi na koje morate obratiti pažnju.

Priprema pirinča za kuvanje

Prva stvar koju treba da uradite jeste izbor pirinča u skladu s jelom koje pripremate. Najčešće korišćen pirinač u našoj kuhinji uglavnom je obični beli ili integralni smeđi. Iako se sve vrste pirinča kuvaju drugačije, priprema uključuje univerzalan, ujedno i najvažniji, korak – ispiranje.

ispiranje uklanja nečistoće, loš skrob i čini pirinač manje lepljivim

ako pripremate pirinač koja neko vreme stoji otvoren, savet je da se namače u vodi minimalno 30 minuta pre kuvanja

prilikom pranja koristite posudu umesto cediljke

nakon ispiranja i pre kuvanja ocedite pirinač

Kuvanje pirinča

Kako se pravilno kuva pirinač? Postoji mnogo tehnika za kuvanje pirinča, ali najjednostavnija je apsorpcijska.

Pirinač se kuva u precizno određenoj količini vode koja se prilikom kuvanja upije i ispari, a para dovrši proces.

najvažnije je koristiti pravu količinu vode i odabrati adekvatnu šerpu

univerzalno pravilo je 1 ½ do 2 šoljice vode po šoljici belog pirinča dugog zrna

korišćenjem veće količine vode dobićete mekši i lepljiviji pirinač, a manjom količinom tvrđu

Isprobajte sledeće razmere:

čaša pirinča (otprilike 200 g),

470 ml vode ako koristite beli pirinač dugog ili integralni pirinač srednjeg zrna,

294 ml vode za beli pirinač kratkog zrna,

410 ml vode ako pripremate integralni pirinač dugog zrna.

U vrelu posoljenu vodu stavite pirinač i kuvajte ga dok ne provri, zatim smanjite vatru i kuvajte još 15 do 20 minuta.

Odabir adekvatne šerpe sprečiće lepljenje pirinča za dno! Koristite šerpu s debelim dnom koji sprečava visoku temperature na dnu i tankim poklopcem koji zadržava paru. Šerpu držite poklopljenu tokom celog procesa kuvanja i ne mešajte. Ako volite kremastu teksturu, na kraju kuvanja možete dodati malo maslaca, a za boju kurkumu ili kari.

Nakon kuvanja

Nakon 15 minuta za beli i 30 za integralni pirinač dobiće al dente teksturu – ova je tvrdoća idealna za većinu jela. Gornji i donji sloj pirinča nakon kuvanja neće biti jednake tvrdoće. Ostavite pirinač 5 do 30 minuta da se slegne ispod poklopca kako bi se vlažnost ravnomerno rasporedila i sav pirinač bio jednake teksture.

Mini recept za najbržu pripremu ukusnog priloga – dinstanog pirinča!

Za pripremu ovog klasičnog priloga potrebni su vam

šoljica pirinča,

4 jednake šoljice vode,

jedan luk sitno iseckan,

ulje,

so, biber, suvi začini po želji.

Kratko pržite luk u šerpi i dodajte pirinač. Mešajte ih zajedno dok pirinač ne postane proziran. Na ovaj način pirinač upija slatkoću luka i prestaje da bude lepljiv. Kad vidite da je pirinač proziran, dodajte mu 4 šoljice vode.

Začinite po želji, promešajte i poklopite pa kuvajte na laganoj vatri otprilike 15 minuta. Kada je pirinač gotov, ostavite ga da odstoji još 15 minuta i spreman je za posluživanje.

