Kako se priprema najbolja zaprška za gulaš? Ovako neće biti ni jedne grudvice

Tako je jednostavno. Primenite ovaj postupak i neće biti ni jedne grudvice, ovako se pravi najbolja zaprška za gulaš.

Zaprška je brašno poprženo na masti pomešano s malo tečnosti koje se dodaje se tradicionalnim varivima kao što su pasulj, sarma, punjena paprika i gulaš za zgušnjavanje kako bi vaše jelo bilo ukusnije i sočnije, a ne vodenasto i retko.

Evo kako se pravi najbolja zaprška za gulaš:

Prilikom korišćenja zaprške za gulaš, od velike važnosti je stalno mešanje gulaša. Vaš konačni cilj je sjajna, ujednačena smesa. Kad se brašno zbije, mogu se stvoriti grudvice, ali lako ih je razbiti. Najbolja tehnika je da se gulaš stalno kreće. Ali, kako se pravi i koristi zaprška za gulaš?

Dok se vaš gulaš kuva, u maloj šerpici popržite brašno dok ne postane blago smeđe boje. Umešajte četvrtinu šoljice vode i mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Smesu sipajte u gulaš i kuvajte 5-10 minuta ili dok se gulaš ne zgusne.

