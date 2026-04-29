Kako se sprema meso za sarmu: Da li ga prvo dinstati ili sirovo umotati u list kupusa?

Da li meso za sarmu treba dinstati pre motanja. Probajte trik iskusnih domaćica i sarma će biti sočna kao nekada.

Meso za sarmu se ne dinsta pre motanja, već se sirovo meša sa lukom, pirinčem i začinima, pa se umotava u list kiselog kupusa. Razlog je jednostavan, sirovo meso tokom dugog krčkanja pušta sokove koji ulaze u list i prave onaj prepoznatljiv ukus koji svi pamtimo iz bakine kuhinje.

Zašto se meso za sarmu ne dinsta unapred

Kada meso prethodno propržite, ono se stegne i izgubi vlagu. Tako pripremljen nadev za sarmu postaje zbijen, suv i tvrd nakon kuvanja. Sirova mlevena smesa, naprotiv, polako otpušta mast i sokove tokom tri do četiri sata krčkanja. Upravo ti sokovi ulaze u list kupusa i daju sarmi punoću ukusa.

Iskusne domaćice znaju još jedno pravilo. Mleveno meso mora da bude mešano, svinjsko i juneće, sa dovoljno masnoće. Posno meso će dati sarmu koja je gumena i bez arome.

Da li se luk dinsta za sarmu

Da, luk se kratko prodinsta na ulju dok ne omekša i ne postane staklast. Tek tada se hladan dodaje mesu. Ovo je jedini deo nadeva koji prolazi kroz tiganj i tu mnogi prave grešku, jer dodaju sirov luk koji ostane oštar i tvrd u sarmi.

Pravilan fil za sarmu korak po korak

Da bi punjenje za sarmu bilo savršeno, sastojci moraju da idu redom i u tačnoj količini. Evo šta vam treba za oko trideset sarmi:

500 g mešanog mlevenog mesa

2 velike glavice crnog luka, sitno seckane i prodinstane

3 kašike pirinča, neopranog

1 jaje za vezivanje smese

2 čena belog luka

so, biber, slatka aleva paprika i malo vegete

kašičica suve nane ili majorana po želji

Sve sastojke pomešajte rukom, ali nemojte dugo gnječiti. Previše mešanja izvuče belančevine iz mesa i smesa za sarmu postane tvrda kao knedla.

Tajna iskusnih domaćica koju malo ko zna

Evo onog trika iz sredine priče. Pre nego što umotate sarme, ostavite gotov nadev u frižideru najmanje sat vremena. Hladnoća stegne masnoću, pirinač upije začine, a meso za sarmu lakše se mota i ne ispada iz lista. Ovaj korak preskače većina, a upravo on pravi razliku između prosečne i vrhunske sarme.

Drugi tajni potez je dno šerpe. Pokrijte ga listovima kupusa i krpicama mesa sa rebarcima ili suvim rebrima. Tako sarme ne zagore, a čorba dobije dimljenu notu koja podseća na nekadašnje seoske ručkove.

Koliko se sarma kuva i na čemu

Sarma traži strpljenje. Krčka se na najtišoj vatri tri do četiri sata, poklopljena, uz povremeno dolivanje vrele vode. Nikada hladne, jer hladna voda zaustavi kuvanje pirinča u sredini. Na kraju se prelije zaprškom od brašna i aleve paprike, ali samo ako volite gušću čorbu.

Da li pirinač treba kuvati pre stavljanja u sarmu?

Ne. Pirinač ide sirov i neopran, jer tokom kuvanja upije sokove mesa i kupusa i nabubri taman koliko treba.

Zašto mi sarma puca prilikom motanja?

List kiselog kupusa je previše tvrd ili presoljen. Pre motanja prelijte ga vrelom vodom da omekša i lakše se savija.

Može li sarma bez jajeta u nadevu?

Može, ali jaje vezuje smesu i sprečava da se rasipa u čorbi. Bez njega koristite malo više pirinča kao zamenu.

Kako vi radite kada pravite sarmu?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com