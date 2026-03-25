Kako skinuti pečat sa jaja pre farbanja? Bilo da su bela ili braon, uz ovaj trik nestaje kao od šale

Skinuti pečat sa jaja zadaje glavobolju svake godine, ali više ne mora. Primenite naš proveren trik i pripremite se za farbanje.

Svaka domaćica zna kakva je muka kad kupi jaja, a na svakom onaj ružni plavi ili crveni pečat koji kvari svaku boju. Ako hoćete da vam uskršnja trpeza izgleda kako treba, prva stvar koju morate da uradite je da naučite kako najlakše skinuti pečat sa jaja.

Taj pečat ne samo da je ružan, nego može potpuno da vam upropasti trud, jer se mastilo često razlije tokom kuvanja i ostavi mrlju koju posle ništa ne može da prekrije.

Mnoge žene pokušavaju to da operu običnom vodom ili da sastružu žicom za sudove, ali to je najgora stvar koju možete da uradite. Tako samo rizikujete da ljuska pukne u šerpi pre nego što boja uopšte stigne do nje.

Postoji jedan trik koji svaka od vas već ima u kuhinji, a koji rešava ovaj problem bukvalno za tren.

Samo natopite vatu sirćetom i skinite pečat sa jaja za sekund

Najbrži način da se rešite onog dosadnog koda ili roka trajanja na ljusci jeste obično alkoholno sirće. Ne treba vam nikakva skupa hemija – sirće momentalno nagriza tu boju, a ljuska ostaje netaknuta.

Evo kako skinuti pečat sa jaja bez muke:

Uzmite komad vate ili običan tufer i dobro ga natopite sirćetom.

Prislonite direktno na onaj ružni pečat i zadržite dve-tri sekunde.

Lagano povucite i videćete kako boja ostaje na vati, a jaje ostaje potpuno čisto.

Ovaj metod je spas jer ne morate da pritiskate i rizikujete da jaje naprsne. Radi podjednako dobro i na onim belim jajima koja su sad popularna, ali i na običnim braon.

Farba će vam posle na tom mestu „uhvatiti“ savršeno, bez onih svetlijih ili tamnijih krugova koji se inače vide i kvare sliku u korpici.

Šta da radite ako je pečat baš jak i neće da mrdne?

Nekad se desi da su oni plavi pečati baš jaki i da ne odu iz prve, naročito ako su jaja duže stajala u prodavnici. Nemojte tada da gubite živce i da stružete nožem.

Samo ponovo dobro namočite vatu sirćetom i ponovite postupak. Sirće je prirodno i neće ući unutra niti pokvariti ukus jaja, tako da nemate brige oko zdravlja porodice.

Neki savetuju rakiju ili čist alkohol. To može da posluži ako baš nemate sirće pri ruci, ali iskustvo kaže da kiselina iz sirćeta najbolje „grize“ baš tu boju sa pečata.

Osim toga, sirće blago priprema samu površinu ljuske, pa se boja posle mnogo bolje primi i jaje bude ujednačeno ofarbano, kao iz časopisa.

Obavezno ih isperite pre kuvanja da vam farba ne bude flekava

Kad završite ovaj deo posla i vidite da su sva jaja čista, nemojte ih odmah ubaciti u vrelu vodu. Važno je da ih malo isperete pod mlazom hladne vode da skinete ostatke sirćeta i mastila.

Ako planirate da jaja izbeljujete, ovaj korak ne smete da preskočite! Na skroz beloj ljusci svaki trag mastila sija kao ogroman kvar.

Zapamtite, nije poenta samo „baciti jaje u boju“, nego da ono izgleda uredno kad ga gosti uzmu u ruku. Na ovaj način uštedećete sebi sate nerviranja oko toga zašto vam je najlepše jaje ispalo šareno tamo gde niste hteli.

Ovaj mali trik traje par sekundi po jajetu, a rezultat je takav da će vas svi pitati kako su vam boje tako čiste i gde su nestali oni brojevi iz prodavnice.

Spremite vatu i sirće na vreme, jer bez toga nema savršenog Vaskrsa i korpice kojom ćete se ponositi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com