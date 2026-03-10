Kako skuvati jaja da ne puknu: Stara caka koja nikad ne izneveri

Kako skuvati jaja da ne puknu zna svaka baka, a mi smo tu caku zaboravili. Jedan mali trik pre kuvanja i problem je rešen zauvek.

Koliko puta ste stavili jaja da se kuvaju, okrenuli se na sekundu, a kad pogledate, belo se već razliva po vodi? Kako skuvati jaja da ne puknu je pitanje koje muči svakoga, a odgovor je toliko jednostavan da ćete se udariti po čelu.

Postoji jedna stara caka koju su bake znale napamet, a mi smo je negde usput zaboravili.

Zašto jaja uopšte pucaju

Razlog je uvek isti, nagla promena temperature. Hladno jaje ide u vrelu vodu i ljuska jednostavno ne izdrži. Na tupom kraju svakog jajeta nalazi se mali džep vazduha koji se širi čim oseti toplotu i taj pritisak iznutra pravi pukotinu pre nego što se jaje i stigne da skuva.

Drugi razlog je grubo rukovanje, bacanje jaja u šerpu umesto pažljivog spuštanja. Oba problema rešavaju se za manje od minut pripreme.

Stara caka koja zaista radi

Bake su jaja vadile iz frižidera sat vremena pre kuvanja i to je bila sva tajna. Sobna temperatura izjednačava pritisak unutar jajeta i ljuska ostaje cela. Ako nemate vremena za to, ubodite iglom ili čačkalicom tup kraj jajeta pre nego što ga stavite u vodu. Mala rupica pušta vazduh da izađe polako i mirno, bez drame.

So i sirće u vodi nisu mit. So jača vodu i pomaže ljusci, a sirće steže belance brže ako ipak dođe do male pukotine, pa sadržaj ostaje unutra.

Korak po korak kako skuvati jaja da ne puknu

Evo tačnog redosleda koji funkcioniše svaki put:

Izvadite jaja iz frižidera najmanje 15 minuta pre kuvanja

Sipajte hladnu vodu u šerpu, dodajte kašičicu soli i kašičicu sirćeta

Sačekajte da voda proključa pa tek onda dodajte jaja

Kašikom pažljivo spustite svako jaje posebno na dno šerpe, nikad ne bacajte

Za meko kuvana kuvajte 6 minuta, za srednje 8, za tvrdo tačno 10 minuta

Čim prođe vreme, odmah u hladnu vodu na najmanje 5 minuta

Koliko dugo kuvati i zašto je hladna voda obavezna

Ovo je deo gde se najviše greši. Previše kuvana jaja dobijaju sivi prsten oko žumanceta i gumast ukus, a premalo kuvana su lepljiva i teška za ljuštenje.

Hladna voda na kraju nije samo tradicija. Ona zaustavlja kuvanje u sekundi i pravi vakuum između ljuske i belanceta zbog kojeg se jaje ljušti kao od šale. Bez ovog koraka, čak i savršeno kuvano jaje može biti noćna mora za ljuštenje.

Šta ako ste zaboravili da izvadite jaja iz frižidera

Dešava se svima. Rešenje je jednostavno, uzmite iglu ili čačkalicu i ubodite tup kraj jajeta pre nego što ga stavite u vodu. Na tom kraju postoji mali džep vazduha koji se širi od toplote i pravi pritisak koji puca ljusku. Jedna mala rupica i problem je rešen za nekoliko sekundi.

So i sirće u vodi su vaša dodatna zaštita u tom slučaju. Ako jaje ipak malo napukne, belance se odmah steže i ne razliva se po celoj šerpi.

