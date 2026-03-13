Kako skuvati pirinač, a da ne bude gnjecav: Sipajte kašiku ovoga u vodu i svako zrno će se odvajati

ma žena kojima pirinač nikad ne ispadne gnjecav. Pitajte ih šta stavljaju u vodu pre kuvanja i sve će vam biti jasno.

Kako skuvati pirinač da ne bude gnjecav nije pitanje recepta, nego jednog koraka koji većina preskače. Kuvate ga isto kao i uvek, a ispadne kaša.

Jedan sastojak u vodi pre kuvanja menja sve i nije to nešto što biste lako pogodili. Domaćice koje ga koriste odavno su prestale da se pitaju zašto im pirinač ispadne lepljiv, jer se to jednostavno ne dešava više.

Zašto pirinač postaje gnjecav

Pirinač postaje gnjecav zbog skroba koji se oslobađa tokom kuvanja. Kada ima previše skroba u vodi, zrna se lepe jedna za druga i dobijate onu kašastu masu umesto rastresitih zrna.

Limunov sok neutrališe taj skrob. Kiselina iz limuna razlaže skrobne molekule pre nego što stignu da se zalepe za zrna i rezultat je pirinač u kojem se svako zrno odvaja od drugog.

Uz limunov sok, važno je i da pirinač operete pre kuvanja. Pranje u hladnoj vodi uklanja površinski skrob i to je prvi korak koji mnogi preskaču. Operite pirinač dok voda ne postane providna i tek onda stavite da se kuva.

Tačan odnos vode i pirinača

Drugi razlog zašto pirinač ispadne gnjecav je pogrešan odnos vode i pirinča. Previše vode i pirinač se raskuva, premalo i ostane tvrd iznutra.

Pravi odnos je jedna šolja pirinča na jednu i po šolju vode. Ne dve šolje kako piše na većini pakovanja, nego jedna i po. Taj odnos važi za beli pirinač dugog zrna koji se najčešće koristi. Za integralni pirinač potrebno je nešto više vode i duže vreme kuvanja.

Kako skuvati pirinač da ne bude gnjecav zavisi i od toga kada solite. So ide u vodu pre nego što stavite pirinač, nikad posle. So koja se doda na kraju izvlači vlagu iz zrna i čini ih lepljivim.

Korak po korak do savršenog pirinča

Stavite vodu da proključa, dodajte so i kašiku svežeg limunovog soka

Kada voda provri, dodajte oprani pirinač i smanjite vatru na minimum

Poklopite šerpu i ne dižite poklopac prvih petnaest minuta

Posle petnaest minuta proverite da li je voda upila, ako jeste, sklonite s vatre

Ostavite poklopljenu još pet minuta da se pirinač doparuje sopstvenom parom

Rastresite viljuškom, nikad kašikom jer kašika sabija zrna i uništava sve što ste uradili

Još jedna caka koja pravi razliku

Bake su uvek stavljale kašiku ulja u vodu zajedno s limunovim sokom. Ulje obavija zrna tankim slojem i sprečava ih da se lepe čak i kada pirinač stoji duže u šerpi.

Kombinacija limunovog soka i kašike ulja u vodi je ono zbog čega pirinač iz nekih kuhinja uvek ispadne savršeno. Zrna su odvojena, pirinač nije maslan na ukus i drži se rastresit i kada se ohladi. Ko jednom proba ovaj trik, više ne kuva pirinač bez njega.

Gnjecav pirinač je stvar prošlosti

Ko jednom nauči ova četiri koraka, nikad više ne stoji nad šerpom i ne pita se šta je pogrešio.

Oprati pirinač da voda postane providna, pravi odnos vode, kašika limunovog soka pre kuvanja i pet minuta odmora s poklopcem posle. Svaki korak ima razlog i kada znate zašto ga radite, ne preskačete ga više nikad.

Pirinač koji ispadne rastresit, u kojem se svako zrno odvaja i koji izgleda kao iz restorana nije stvar sreće.

Jeste li znali za trik s limunovim sokom ili imate svoju tajnu za savršen pirinač?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com