Kako skuvati pirinač da bude rastresit: Stara caka koja garantuje da svako zrno ostane odvojeno

Kako dobiti savršeno rastresit pirinač bez ijedne grudvice? Uz ovu caku svako zrno ostaje odvojeno i mekano.

Da li vam se često dešava da završite s lepljivom masom umesto da dobijete rastresit pirinač? Tajna je u jednoj sitnici koju većina domaćica preskoči!

Uz pravu meru vode i jedan neočekivan sastojak iz frižidera, svako zrno ostaje odvojeno i mekano.

Zašto vam pirinač uvek bude lepljiv

Najčešća greška jeste pogrešan odnos vode i žitarice. Pirinač upija tečnost neravnomerno, pa ako sipate previše vode, dobijete kašu. Premala količina, opet, ostavlja zrna tvrda u sredini.

Idealan odnos glasi tri prema jedan.

To znači da na jednu šolju pirinča idu tačno tri šolje vode. Ova proporcija daje stabilnu osnovu za svako jelo, od đuveča do priloga uz piletinu.

Stara caka za savršeno rastresit pirinač

Iskusna domaćica Jelena Kocmanović, poznata na Instagramu kao Naš dan svaki dan, godinama deli kulinarske savete iz svoje kuhinje. Ona tvrdi da postoji jedan sastojak bez kojeg pirinač ne može ispasti onako kako želite. I to važi za bilo koje jelo koje pripremate.

„Ukoliko prilikom kuvanja pirinča dodate nekoliko kapi limunovog soka, pirinač se neće lepiti i biće rastresit“, kaže Jelena.

Limunska kiselina razgrađuje višak skroba na površini zrna. Upravo taj skrob je krivac što vam se zrna lepe u grudvice.

Dovoljne su dve do tri kapi limuna na šolju pirinča.

Mali koraci koji prave veliku razliku

Pre kuvanja, isperite pirinač pod hladnom vodom dok voda ne postane bistra. Tako uklanjate suvišan skrob još pre nego što zrna uđu u šerpu. Ovaj korak mnogi preskaču, a upravo on čini pola posla.

Koristite šerpu sa debljim dnom radi ravnomernog provođenja toplote

Posolite vodu pre nego što ubacite pirinač

Smanjite vatru čim voda proključa

Poklopac držite zatvoren do kraja kuvanja

Ostavite pirinač da odstoji pet minuta van šporeta

Mekan i nelepljiv pirinač kao iz restorana

Uz tačan odnos vode i pirinča, par kapi limuna i nekoliko sitnih trikova, dobijate prilog koji se ne razlikuje od onoga što jedete u dobrom restoranu. Postupak ne traži nikakvu posebnu veštinu, a razlika je očigledna već iz prve kašike.

Ako ste početnik u kuhinji ili vam ovo jelo nikada nije ispalo kako treba, sledeći put primenite ovaj redosled. Sigurni smo da ćete biti zadovoljni rezultatom.

Kako sačuvati pirinač posle kuvanja

Skuvana zrna stavite u staklenu posudu sa poklopcem i držite ih u frižideru najduže tri dana. Pre podgrevanja, dodajte kašiku vode kako bi se vratila vlažnost. Mikrotalasna pećnica radi posao za jedan minut.

Nemojte pirinač ostavljati duže od dva sata na sobnoj temperaturi. Skrob i vlaga čine idealnu sredinu za bakterije, pa je čuvanje u hermetički zatvorenoj posudi najsigurnije rešenje.

Da li se pirinač pre kuvanja mora ispirati

Da, ispiranje pod hladnom vodom uklanja višak skroba i sprečava lepljenje zrna tokom kuvanja.

Koliko dugo se kuva beli pirinač

Beli pirinač se kuva oko 15 do 18 minuta na tihoj vatri, uz zatvoren poklopac, dok ne upije svu vodu.

Da li limun menja ukus pirinča

Ne, par kapi limunovog soka ne menja ukus, već samo sprečava lepljenje i čuva belu boju zrna.

