Kako skuvati pirinač da bude savršen: Ovaj 1 korak čini razliku – više nikada neće biti kašast ili lepljiv

Zašto pirinač često ne uspe
Mnogi imaju problem sa kašastim ili lepljivim pirinčem. Čak i ako pratite recept, mali detalj može upropastiti rezultat. Srećom, postoji jednostavan trik koji pravi ogromnu razliku.
Sve što vam treba
– Pirinač po želji
– Voda
– Malo soli
– Kašika ulja ili putera (po želji)
Tajni korak koji menja sve
Ključ je temeljno ispiranje pirinča pod hladnom vodom pre kuvanja. Ovo uklanja višak skroba, što sprečava lepljenje i kašastu teksturu.
Korak-po-korak priprema
– Stavite pirinač u cediljku i isperite ga pod hladnom vodom 2–3 minuta dok voda ne postane bistra.
– Stavite pirinač u šerpu sa vodom (obično 1:2 odnos vode i pirinča) i dodajte malo soli i ulja/putera.
– Pustite da provri, zatim smanjite temperaturu i poklopite. Kuvajte 10–15 minuta (u zavisnosti od vrste pirinča).
– Nakon kuvanja, sklonite sa vatre i ostavite poklopljeno još 5 minuta da se pari.
– Lagano viljuškom promešajte pre serviranja.
Saveti za savršen pirinač
– Nikada ne mešajte pirinač dok se kuva – to stvara kašastu teksturu.
– Za dodatni ukus, možete dodati malo maslaca ili maslinovog ulja posle kuvanja.
– Ako pravite veće količine, pirinač držite poklopljen dok ga ne služite da ostane rastresit.
