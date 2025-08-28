Kako skuvati pirinač da bude savršen: Ovaj 1 korak čini razliku – više nikada neće biti kašast ili lepljiv

Zašto pirinač često ne uspe

Mnogi imaju problem sa kašastim ili lepljivim pirinčem. Čak i ako pratite recept, mali detalj može upropastiti rezultat. Srećom, postoji jednostavan trik koji pravi ogromnu razliku.

Sve što vam treba

– Pirinač po želji

– Voda

– Malo soli

– Kašika ulja ili putera (po želji)

Tajni korak koji menja sve

Ključ je temeljno ispiranje pirinča pod hladnom vodom pre kuvanja. Ovo uklanja višak skroba, što sprečava lepljenje i kašastu teksturu.

Korak-po-korak priprema

– Stavite pirinač u cediljku i isperite ga pod hladnom vodom 2–3 minuta dok voda ne postane bistra.

– Stavite pirinač u šerpu sa vodom (obično 1:2 odnos vode i pirinča) i dodajte malo soli i ulja/putera.

– Pustite da provri, zatim smanjite temperaturu i poklopite. Kuvajte 10–15 minuta (u zavisnosti od vrste pirinča).

– Nakon kuvanja, sklonite sa vatre i ostavite poklopljeno još 5 minuta da se pari.

– Lagano viljuškom promešajte pre serviranja.

Saveti za savršen pirinač

– Nikada ne mešajte pirinač dok se kuva – to stvara kašastu teksturu.

– Za dodatni ukus, možete dodati malo maslaca ili maslinovog ulja posle kuvanja.

– Ako pravite veće količine, pirinač držite poklopljen dok ga ne služite da ostane rastresit.

Da li ste probali ovaj trik? Podelite svoje rezultate u komentarima i inspirišite druge da pripreme savršen pirinač svaki put!

