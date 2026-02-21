Kako skuvati pirinač da ne bude kašast? 1 korak svi preskaču!

Priprema pirinča izgleda kao lagan zadatak, ipak treba obratiti pažnju na ove stvari. Evo kako skuvati pirinač da ne bude lepljiv.

Priprema pirinča deluje vrlo jednostavno. Ali kako skuvati pirinač da ne bude kašast i lepljiv? Sve što treba da uradite jeste da morate da vodite računa o nekoliko stvari.

Ako želite da bude rastresit i ukusan u nastavku teksta pročitajte koji su to trikovi koji će vam omogućiti savršeno skuvan pirinač.

Pravilna razmera

Kada kuvate pirinač, vreme i razmera namirnica su jako bitni. Ako ga kuvate predugo može da postane kašast, a ako ga ne kuvate dovoljno može da ostane tvrd.

Možda je u razmeri vode i pirinča tajna kako skuvati pirinač da ne bude lepljiv i kašast. A kada je reč o razmeri vode i pirinča postoji nekoliko pravila, a dosta toga zavisi i od vrste koju koristite:

Ako koristite beli pirinač dugog zrna onda na 200 g ide 500 ml vode,

za beli pirinač kratkog zrna onda na 200 g ide 300 ml vode,

a za braon pirinač na 200 g ide 430 ml vode.

Ispiranje pirinča

Ispiranje pirinča pre kuvanja je važan korak koji mnogi zanemaruju. On pomaže u uklanjanju viška skroba, koji može koji može da uzrokuje da jelo postane lepljivo.

Pravilnije je da ga isperete u šerpi, a ne u cediljki, jer ćete tako biti temeljniji. Ispiranje pirinča u šerpi omogućuje mešanje zrna i mućkanje vode, što pomaže u uklanjanju viška skroba i svih ostataka koji mogu biti prisutni. Dovoljno je da ga 3x isperete.

Proces kuvanja

Na svakih 200 g pirinča u šerpu dodajte odgovarajuću količinu vode i prstohvat soli, pustite da provri, zatim smanjite temperaturu i poklopite.

Pustite da se lagano kuva bez skidanja poklopca:

Za kuvanje belog pirinča dugog zrna potrebno je 18-20 minuta,

za kuvanje belog pirinča kratkog zrna potrebno je 15-18 minuta,

a za braon pirinač potrebno je 40-45 minuta.

Nakon kuvanja ostavite da odstoji poklopljen 5-10 minuta kako bi se napario.

(Stvar ukusa)

