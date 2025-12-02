Kako spremiti pasulj, a da ne nadima: Naše bake su mu obavezno dodavale ovaj sastojak

Kako spremiti pasulj, a da ne nadima? Trik naših baka je u samo jednom sastojku! Dodajte ga pred kraj kuvanja i zaboravite na gasove!

Kako spremiti pasulj, a da ne nadima? Trik naših baka rešava gasove – dodajte samo par listića nane pred kraj kuvanja!

Pasulj spada u grupu zdravih namirnica, a osim toga jeftin je i jednostavan za pripremu. Obiluje aminokiselinama, proteinima, kompleksom vitamina B, dijetalnim vlaknima, sjajan je izvor belančevina i sadrži vitamine poput folata i gvožđa. Takođe, sadrži malo masnoće i malo kalorija, što ga čini glavnim sastojkom u mediteranskoj ishrani.

Možete da ga spremate na milion načina, a Srbi najviše vole čorbast ili prebranac. Leti pasulj možete da koristite i u salatama.

Zašto izbegavamo ovu zdravu namirnicu?

Mnogi izbegavaju da ga jedu zbog nadimanja, naročito u popodnevnim i večernjim satima kada nam može stvoriti stomačne tegobe i izbacivanje neprijatnih gasova. Ipak, ovu mahunarku možete da jedete bez straha od nadimanja, ako ga veče ranije potopite u vodu, pa sutradan isperete. Nadutost je posledica nemogućnosti organizma da vari složene hemijske supstance.

Procesom potapanja pasulja dolazi do rastvaranja tih supstanci u vodi, te kada se prva voda baci, a pasulj počne da se kuva, udeo tih složenih supstanci je daleko manji. Upravo to stvara nadutost u organizmu i povećava njegov intenzitet.

Trik naših baka: Tajni sastojak koji sve rešava

Ali, postoji još jedan trik i to mnogo jednostavniji. Sve što treba da uradite jeste da u šerpu u kojoj se kuva pasulj dodate kašiku sušene nane ili par listića nane i to 20 minuta pred kraj. Ne morate da brinete, ova začinska biljka neće promeniti ukus pasulja.

Koje još začine koristiti protiv nadimanja?

Ako nanu nemate pri ruci ili je želite kombinovati sa drugim tradicionalnim trikovima, postoji još nekoliko začina koje su naše bake obavezno dodavale u šerpu. Oni ne samo da obogaćuju ukus, već i aktivno sprečavaju formiranje gasova u stomaku:

Lovorov list: Obavezno ga dodajte na samom početku kuvanja. Lovor ima moćna svojstva koja pomažu organizmu da lakše svari mahunarke.

Kim: Iako nije uobičajen u srpskoj kuhinji za pasulj, samo pola kašičice kima značajno smanjuje stvaranje gasova i nadutost u digestivnom traktu.

Soda bikarbona: Mnoge domaćice je koriste za „predkivanje“ pasulja. Ako je dodate u vodu u kojoj potapate pasulj preko noći (i obavezno bacite tu vodu pre kuvanja), soda će pomoći u bržem razlaganju složenih šećera.

Bilo da se odlučite za tradicionalno potapanje pasulja preko noći ili za genijalni trik sa nanom – rešenje za nadutost je izuzetno jednostavno.

Nana je tihi heroj koji vam omogućava da uživate u svim benefitima ove zdrave mahunarke, bez neprijatnih posledica. Zato sledeći put kada spremate čorbast pasulj ili prebranac, setite se trika naših baka: kašika sušene nane 20 minuta pred kraj i problem je rešen.

Prijatno!

