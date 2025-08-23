Kako svaki put skuvati savršeno rastresit i ukusan pirinač? Ovo su mere tačno u gram

Međutim, kuvanje pirinča za mnoge kuvare amatere može biti izazov. Prekuvan ili nedovoljno kuvan pirinač može lako pokvariti čitav obrok, što dovodi do razočaravajućeg iskustva. Ali ne brinite!

U nastavku vam donosimo neke korisne savete kako biste svaki put skuvali besprekorni pirinač, bez obzira na to koju vrstu odaberete.

Važnost odnosa vode i pirinča

Kada je reč o kuvanju pirinča, vreme i odnos su ključni. Ako je kuvate predugo, može postati kašasta, a ako je ne kuvate dovoljno dugo, može biti tvrda i neukusna. Slično tome, ključan je pravilan odnos vode i pirinča.

Za beli pirinač dugog zrna pravilan odnos iznosi 500 ml vode na 200 g riže. Za beli pirinač kratkog zrna koristite 300 ml vode za 200 g riže. Za smeđi pirinač odnos iznosi 430 ml vode na 200 g pirinča.

Količina pirinča potrebna po osobi može varirati u zavisnosti od nekoliko faktora, kao što su ostala jela koja se poslužuju i vrsta pirinča koja se koristi. Kao opšta smernica, 50-75 grama nekuvanog pirinča po osobi je dobra početna tačka. To znači da bi 200 grama pirinča bilo dovoljno za posluživanje 2-4 osobe, u zavisnosti od njihovog apetita i ostalih jela za stolom.

Takođe je vredno napomenuti kako je kod kuvanja pirinča bolje pogrešiti i napraviti previše nego premalo. Ostaci pirinča se mogu ohladiti i koristiti za drugi obrok ili se mogu prenameniti u druga jela, kao što su prženi pirinač ili sutlijaš.

Ispiranje

Ispiranje pirinča pre kuvanja je važan korak koji mnogi zanemaruju. Ono pomaže u uklanjanju viška skroba, koji može uzrokovati da pirinač postane ljepljiv, ali i prljavštine.

Pirinač se obično ispire u šerpi, a ne u cediljki jer to omogućuje temeljnije ispiranje. Ispiranje pirinča u šerpi omogućuje mešanje zrna i mućkanje vode, što pomaže u uklanjanju viška skroba i svih ostataka koji mogu biti prisutni. Dok neki ljudi ispiraju pirinač dok voda ne postane skroz bistra, dovoljno je isprati ga tri puta.

Proces kuvanja

Nakon što ste izmerili i oprali pirinač, vreme je da je pravilno skuvate. Na svakih 200 grama pirinča u šerpu dodajte odgovarajuću količinu vode i prstohvat soli, pustite da provri, zatim smanjite vatru i pokrijte poklopcem koji čvrsto prianja.

Pustite da lagano kuva bez skidanja poklopca tokom preporučenog vremena kuvanja: 18-20 minuta za beli pirinač dugog zrna, 15-18 minuta za beli pirinač kratkog zrna i 40-45 minuta za integralni pirinač. Nakon kuvanja ostavite pirinač da odstoji poklopljen 5-10 minuta kako bi se napario i postao rastresitiji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com