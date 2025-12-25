Kako vas varaju u mesarama: Obratite pažnju na ove tri boje pre nego što platite

Saznajte kako vas varaju u mesarama uz skrivene trikove sa bojama. Ne bacajte novac na bajato, naučite da prepoznate pravi kvalitet.

Da li vam se desilo da donesete kući „sveže“ meso, puno nade za savršen ručak, a ono posle sat vremena u frižideru posivi? Verujte, niste jedini kojima se to dešava. Mnogi misle da znaju da izaberu pravi komad, ali kako vas varaju u mesarama je postala prava umetnost o kojoj se malo priča.

Mesari imaju svoje trikove, i to provereno radi ako niste pažljivi. Ma dajte, nećemo se lagati, cilj je prodati sve što stoji u vitrini. Ali vaš cilj je da porodici spremite zdrav i ukusan obrok, a ne da bacate pare. Zato, pustite priče prodavaca i otvorite četvoro očiju.

Jarko crvena boja: Da li je previše lepo da bi bilo istinito?

Ako vidite mleveno meso ili šnicle koje sijaju kao neonka, budite oprezni. Prirodno meso u dodiru sa vazduhom blago tamni, to je normalan proces. Ako je meso neprirodno jarko crveno, velika je šansa da je tretirano raznim rastvorima ili upakovano u gas koji održava boju.

Ne padajte na šminku. Takvo meso često izgubi svu tečnost prilikom pečenja i ostane vam šaka jada u tiganju.

Sivi rubovi i sluzava površina

Ovo je crveni alarm! Ako primetite da meso ima siksastu, mutnu nijansu po ivicama ili je, ne daj Bože, lepljivo na dodir – bežite glavom bez obzira. To meso je odavno trebalo da bude u otpadu.

Sveže meso mora biti elastično i suvo na dodir, a prst ne sme da vam propada u njega kao u sunđer. Ako deluje „umorno“, verujte svom instinktu.

Žuta boja masnoće otkriva starost

Malo ko obraća pažnju na ovo, a tu se krije velika istina. Masnoća na kvalitetnoj govedini treba da bude bele ili kremaste boje. Ako vidite izrazito žutu mast, to je siguran znak da je životinja bila stara.

Takvo meso će biti žilavo kao đon, ma koliko ga Vi dinstali i začinjavali. Ne dozvolite da vam prodaju staro pod mlado.

Kako vas varaju u mesarama uz pomoć svetla?

Jeste li primetili ona specijalna ružičasta svetla u vitrinama? To nije dekoracija, to je klopka. Ta svetla čine da i staro, sivo meso izgleda rumeno i sočno.

Zatražite od mesara da vam izvadi komad mesa i pokaže ga na dnevnom svetlu ili bar van te „čarobne“ vitrine. Ako odbije ili počne da negoduje, znate koliko je sati – tražite drugu mesaru.

Ne stidite se da pitate i pomirišete!

Na kraju krajeva, vi plaćate svojim teško zarađenim novcem. Imate pravo da znate šta kupujete. Ne dozvolite da vam „uvale“ bilo šta samo da bi ispraznili radnju. Kad sledeći put odete u nabavku, setite se kako vas varaju u mesarama i birajte pametno. Zdravlje vaše porodice nema cenu, a dobar ručak počinje pravim izborom.

