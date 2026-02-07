Kako zgusnuti gulaš bez zaprške? Nemojte ovo da štedite, biće kremast i gust, topiće se u ustima

Kako ćete zgusnuti gulaš bez zaprške? Profesionalni kuvari koriste nekoliko trikova kao što su duže kuvanje, neke semenke, povrće i sl.

Zaprška je obavezni deo pripreme gulaša. Ali, ipak postoji način da pripremite ovaj ukusni mađarski specijalitet da bude kremast i gust gulaš bez zaprške.

Postoji nekoliko trikova koji će vam pomoći da postignete savršenu konzistenciju i ukusan obrok koji se topi u ustima.

Prirodni načini za zgušnjavanje gulaša

Smanjivanje tečnosti kuvanjem

Najjednostavniji način da zgusnete gulaš je da ga duže kuvate. Ovo će omogućiti tečnosti da ispari, ostavljajući gusti, bogati sos. Kuvanje na tihoj vatri, uz povremeno mešanje, pomoći će da se gulaš ne zalepi za dno šerpe.

Povrće kao zgušnjivač

Dodavanjem povrća poput krompira, šargarepe ili bundeve možete prirodno zgusnuti gulaš. Ovo povrće se tokom kuvanja raspada, oslobađajući škrob koji pomaže da se sos zgusne. Pire od povrća može se dodati direktno u gulaš ili se povrće može pasirati pre nego što se vrati u šerpu.

Mleveni orasi i semenke

Mleveni orasi, bademi ili semenke poput suncokretovih ili lanenih semenki mogu poslužiti kao prirodni zgušnjivači. Dodajte ih direktno u gulaš i kuvajte dok se ne rastope i zgusnu sos. Ovaj metod ne samo da zgusne gulaš, već mu daje i dodatni sloj ukusa.

Paradajz pasta ili pire

Paradajz pasta je još jedan efikasan način da zgusnete gulaš. Dodajte nekoliko kašika paste u gulaš i kuvajte dok se ne sjedini sa ostalim sastojcima. Paradajz pire takođe može biti koristan za zgušnjavanje, dodajući bogatstvo i dubinu ukusa.

Brašno ili skrob

Ako želite da izbegnete zapršku, ali ipak želite koristiti brašno, možete napraviti mešavinu brašna i vode. Pomešajte kašiku brašna sa hladnom vodom dok ne dobijete glatku smesu, zatim je postepeno dodajte u gulaš uz stalno mešanje. Alternativno, kukuruzni skrob može biti odličan izbor za zgušnjavanje bez grudvica.

Prezle

Dodavanje prezli u gulaš je manje poznata metoda zgušnjavanja. Iako može promeniti teksturu jela, ako ih stavite umereno, dobićete gusti i kremasti sos bez previše neutralisanja ukusa.

Ceđenje viška tečnosti

Umesto dodavanja sastojaka u gulaš, možete jednostavno ocediti višak tečnosti. Na taj način ćete smanjiti ukupnu količinu gulaša, a preostala tečnost može poslužiti za umakanje hleba ili kao dodatak nekom drugom jelu.

Mlečni proizvodi

Pavlaka, kisela pavlaka ili grčki jogurt mogu dodati kremastu teksturu vašem gulašu. Dodajte ove sastojke pred kraj kuvanja i mešajte dok se ne sjedine sa sosom. Pazite da ne kuvate predugo kako se mlečni proizvodi ne bi zgrudvali.

Saveti za savršen gulaš

Polako kuvajte: Dugi, spori proces kuvanja omogućava da se ukusi razviju i prodru u sve sastojke.

Koristite kvalitetne sastojke: Svežina i kvalitet mesa i povrća značajno utiču na konačan ukus.

Začini: Ne štedite na začinima. Lovorov list, dimljena paprika, kumin i sveži začini poput peršuna ili korijandera mogu podići vaš gulaš na novi nivo.

Kada sledeći put budete pravili gulaš, isprobajte ove metode za zgušnjavanje i uživajte u bogatom, kremastom jelu koje se topi u ustima, bez zaprške.

Vaši ukućani će biti oduševljeni, a vi ćete uživati u zdravijem obroku sa manje masti i kalorija.

(Zavodoljna.rs.)

