Kiflice koje ostaju mekane i posle 5 dana: Evo šta treba da stavite u testo kako bi ostale sočne dugo vremena

Da bi testo ostalo mekano i sveže nekoliko dana, pekari često dodaju kukuruzni skrob (gustin) i običan griz u brašno. Ovi sastojci pomažu da testo bude lakše, prozračnije i mekše, sprečavajući da se stvrdne brzo nakon pečenja.

Na kilogram brašna dodaje se puna kašika kukuruznog skroba i ravna kašičica griza. Kukuruzni skrob olakšava testo, dok griz apsorbuje višak vlage, čineći da testo ostane sočno duže vremena, odnosno bar 5 dana.

Evo jednog recepta za kiflice punjene kremom:

Sastojci:

1 kg brašna

2 žumanca

250 ml mleka

250 ml vode

200 ml ulja

200 g krema po želji

1 kocka kvasca

3 kašike šećera

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

2-3 kapi limunovog soka

Šećer u prahu za posipanje

Za premaz:

1 žumance

1 kašika mleka

Priprema:

Ugrejte mleko i vodu, dodajte kocku kvasca i tri kašike šećera. Ostavite 10 minuta da nadođe. Dodajte ulje, žumanca, nekoliko kapi limuna i so. Izmešajte, pa postepeno dodajte brašno pomešano s praškom za pecivo. Mesite dok ne dobijete kompaktno testo. Ostaviti na toplom da naraste, oko jedan sat. Zatim ga podelite na 20 loptica veličine mandarine. Svaku lopticu rastanjite oklagijom u valjkasti oblik. Jednu polovinu rasecite uzdužno tri puta u razmaku od 1 cm. Na drugi deo staviti kašičicu krema i uvijte kiflicu. Ređajte ih u pleh obložen pek papirom. Kad sve napravite pokrijte ih krpom i ostavite pola sata da narastu. Za premaz umutite žumance i pomešajte s mlekom. Premažite kiflice. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta, tj. dok porumene. Gotove pospite šećerom u prahu.

Prijatno!

