Kiflice mekane kao duša i sutradan: Pekari uvek dodaju ovu namirnicu, a nije ni kvasac ni jogurt

Kiflice mekane kao duša i sutradan uz pekarski trik. Saznajte koju namirnicu dodaju umesto kvasca i jogurta da testo ostane sveže danima.

Svi znamo onu muku kad uveče ispečete brdo kiflica, a ujutru one budu tvrde kao kamen ili počnu da se mrvu čim ih zagrizete. Godinama nas ubeđuju da treba više kvasca, da se testo mesi satima ili da se sipa litar jogurta. Istina je da pekari zapravo koriste jedan trik koji nema veze sa tim, a zbog kojeg njihove kiflice ostaju mekane kao duša danima.

Tajna je u običnom gustinu (skrobu).

Možda zvuči čudno da se to stavlja u testo za kiflice, ali on je taj koji ne dozvoljava brašnu da se „stisne“ i postane žilavo čim se ohladi. Dve pune kašike gustina na kilogram brašna rešavaju stvar tako da vam kiflice sutradan ne trebaju ni u toster, ni u mikrotalasnu.

Zašto je gustin bolji od svih ostalih trikova?

Kad zamesite samo brašno i vodu, to testo čim izađe iz rerne krene da gubi vlagu i da se suši. Gustin tu vlagu bukvalno zaključa unutra. Zato će vaše kiflice ostati mekane kao duša i drugi i treći dan, a da uopšte ne promene ukus. To je onaj efekat kupovnog peciva koje je uvek sveže, samo što ovde nema nikakve hemije ni aditiva.

Dovoljno je da ga pomešate sa brašnom pre nego što krenete da sipate mleko i kvasac. Videćete odmah pod rukom dok mesite – testo bude nekako lakše, ne lepi se toliko i mnogo se lepše razvlači.

Par caka da vam testo uvek uspe

Osim tog gustina, ima još par stvari koje svaka žena koja mesi treba da zna, a o kojima se retko priča:

Zaboravite na ulje

Ako hoćete da kiflice budu prave, stavite svinjsku mast ili puter. Ulje samo isušuje testo, a mast mu daje onu mekoću koja traje.

Ne žurite sa pečenjem

Pustite ih da narastu u vangle, ali ih obavezno ostavite još petnaestak minuta u plehu pre nego što ih gurnete u rernu.

Mleko mora biti mlako

Ako je vrelo, „spržićete“ kvasac i testo će biti teško kao cigla.

Uz ove sitnice, kiflice će vam ispasti mekane kao duša svaki put, bez obzira na to čime ih punite – sirom, džemom ili ih ostavljate prazne.

Kako da ih ispečete, a da se ne presuše?

Najveća greška je kad se kiflice peku dugo na slaboj vatri. Tako se samo ispeku spolja, a unutra ostanu suve i nikakve. Rerna mora da bude jaka, na 200 ili 210 stepeni, i čim porumene, vadite ih napolje. Deset do dvanaest minuta im je sasvim dovoljno ako je rerna prava.

Čim ih izvadite, nemojte ih ostavljati tako na vazduhu. Poprskajte ih sa malo vode iz ruke i odmah ih pokrijte čistom krpom. Pustite ih da se tako „odmore“ desetak minuta. Videćete kako kora odmah omekša i postane tanka.

Kako da ostanu sveže do prekosutra?

Kad upotrebite gustin, videćete da se te kiflice sutradan ponašaju skroz drugačije. Neće biti one tvrde korice koju deca obično skidaju i bacaju.

Sačekajte da se skroz ohlade

Nikako ih nemojte pakovati dok su još tople, jer će se potpariti i postati gnjecave.

Čuvajte ih u zatvorenoj posudi

Čim se ohlade, prebacite ih u plastičnu kutiju sa poklopcem ili ih umotajte u krpu, pa u običnu kesu.

Sutradan su kao nove

Videćete da su i dalje mekane kao duša, pa ih možete slobodno spakovati deci za užinu u školu ili mužu za posao, a da se ne brinete hoće li moći da ih pojedu.

Ovaj starinski pekarski trik je spas za svaku kuću gde se voli domaće pecivo. Više nećete morati da mesite svako drugo jutro samo zato što se jučerašnji hleb ili kiflice više ne mogu jesti.

Sa dve kašike običnog gustina, vaše testo će biti kao oblak, a kiflice će ostati mekane i drugi i treći dan. Pekari to znaju odavno. Sad znate i vi.

