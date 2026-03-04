Probajte ovaj recept za mekane kiflice na margarinu – jednostavan, ukusan i mirisan klasik koji osvaja čim ga probate.

Kiflice na margarinu mekane kao duša – svi ih vole, toliko su dobre, ukusne i jednostavne

Ako volite domaće pecivo koje je mekano, mirisno i jednostavno za pripremu, onda su ove kiflice na margarinu pravi recept za vas.

Spoj mekog testa i blagih, a punih ukusa čini ih omiljenim izborom za doručak, užinu ili čak prilog uz večeru. Ono što ih izdvaja jeste upravo tekstura – mekana kao duša – i činjenica da se spremaju brzo, bez komplikovanih koraka.

Testo za ove kiflice je nežno, elastično i savršeno se razvija, što omogućava da svaka porcija bude prozračna i sočna. Margarina daje bogat ukus i finu strukturu, dok jednostavni sastojci čine recept dostupnim za sve domaćine, čak i one koji se ne bave često pečenjem.

Sastojci:

500 g brašna

250 ml mleka (mlako)

100 g margarina (omekšalog)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

20 g svežeg kvasca

1 jaje za premaz

Priprema:

U mlakom mleku rastvorite kvasac sa kašičicom šećera i ostavite da se zapeni oko 10 minuta.

U veću posudu prosejte brašno, dodajte so i omekšali margarin.

Dodajte nadošli kvasac i zamesite glatko, elastično testo. Pokrijte i ostavite na toplom mestu da naraste oko 45 minuta.

Kad naraste, testo razvucite na tanko i isecite na trouglove. Uvijajte svaki deo u oblik kiflice i slažite na pleh obložen papirom za pečenje.

Premažite razmućenim jajetom i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 20–25 minuta dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Dodatni saveti:

Margarin možete zameniti puterom za još intenzivniji ukus.

Ako volite, u testo možete dodati i malo rendanog sira ili susama za dodatnu aromu.

Poslužite tople, direktno iz rerne – tako su najukusnije.

Zašto su ove kiflice tako dobre?

Ove kiflice nisu samo još jedan recept – one imaju teksturu koja se topi u ustima, savršenu mekoću i miris koji mami iz kuhinje svakoga. Bez obzira da li ih pravite za porodicu ili prijatelje svideće se svakom.

Mirisne, mekane i jednostavne za pripremu, ove kiflice postaju omiljene u svakom domu.

Prijatno!

