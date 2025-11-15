Kiseli kupus do leta može da stoji, biće uvek hrskav i ukusan, a treba vam samo jedan jeftin sastojak

Kiseli kupus može da stoji sve do leta a da se ne pokvari, sve što treba je vinobran. Ubacite ga ako ovo primetite!

Kiseli kupus do leta može ovako da stoji sve, biće uvek hrskav i ukusan, samo ubacite vinobran u nekom trenutku i njegov rok trajanja biće mnogo duži.

Kiseli kupus je nezaobilazan u našim domovima tokom zime, ali svi znamo da je njegov rok trajanja ipak ograničen. Ipak, postoji način da vaš kupus ostane svež, ukusan i hrskav čak do leta.

Mnogi misle da se kupus kvari zbog pogrešne temperature ili loše soli, ali pravi problem je u nedostatku stabilizacije. Čista voda i so su previše nestabilni za dug period fermentacije, pa kupus brzo popusti. Zato prave domaćice ne rizikuju i dodaju sastojak koji deluje.

Eve u čemu je tajna.

Zašto vinbran?

Vinbran je konzervans koji se tradicionalno koristi u pravljenju vina. Dodavanjem vinbrana, fermentacija se stabilizuje, sprečava se kvarenje i dalje kiseljenje kupusa. Ovaj trik produžava rok trajanja, a kiseli kupus ostaje ukusan i kvalitetan mesecima.

Kako se koristi?

Kada primetite da je vaš kiseli kupus krenuo da fermentiše, evo šta treba da uradite:

Kesicu vinbrana rastvorite u malo mlake vode. Sipajte rastvor direktno u bure s kupusom. To je sve. Ovo će stabilizovati i usporiti proces fermentacije, a kupus ostaje svež i hrskav čak i tokom toplijih meseci.

Važno je da vinbran ne dodate prerano, jer ako ga stavite pre početka fermentacije postoji mogućnost da se kupus uopšte neće ukiseliti do kraja.

Pored vinobrana, redovno proveravajte i nivo tečnosti u buretu. Ako primetite da je smanjena, dodajte blago posoljenu vodu da listovi uvek budu prekriveni.

Uz samo jednu kesicu vinbrana, vaš kiseli kupus do leta može da bude ukusan i hrskav. Probajte ovaj trik i uživajte u ukusu tokom cele godine!

